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Akıncılar’a ürün toplama merkezi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ürün toplama merkezlerinin sayısı artıyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:32
Akıncılar’a ürün toplama merkezi

Akıncılar Mahallesi’nde hayata geçirilen 300 bin TL’lik ürün toplama tesisi törenle açıldı. Daha önce Kayapınar ve Dipsizgöl mahallelerine ürün toplama merkezleri yapan İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cerrah Mahallesi’nde yaptığı ürün toplama merkeziyle birlikte 4’üncü Ürün Toplama Merkezi’ni de Akıncılar’a kazandırmış oldu.İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “İnegöl Belediyesi olarak bugün tarıma katkı sağlayacak, çiftçimize destek verecek bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden beri iradenin gerçek sahibi olan milletimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 13 yıl boyunca tek düşüncemiz, tek gayemiz İnegöl oldu. Hizmetleri yaparken hem belediyemizin hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gücünün sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Akıncılar Ürün Toplama Merkezi’nin teknik bilgileri ve maliyetiyle ilgili de bilgiler veren Başkan Aktaş, “Her biri 30 metrekare olmak üzere 5 bölümden oluşan toplam 150 metrekare kapalı alana sahip ve 100 metrekare sundurma bulunan binamız toplam 250 metrekaredir. Çelik çatısı dairesevi tonoz sistemden oluşmaktadır. Önündeki sundurma sayesinde traktör ve kamyonlara kolay bir şekilde aktarım yapılabilecek. Merkezin belediyemize yaklaşık olarak maliyeti ise 300 bin TL’dir. Merkezimizin meyveciliğin yoğun yapıldığı bu bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:32
  1. Bursa
  2. Alinur Aktaş
  3. İnegöl
  4. Kayapınar
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