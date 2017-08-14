Akıncı üssüne Adil Öksüz perdesi!

1 Temmuz’da gazinoya Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hattı çekildi. Darbeyi yöneten Öksüz ve diğer imamlar kameralar karartıldığı için kayıtlara girmeden izini kaybettirdi.

FETÖ’nün darbe girişimini yönettiği Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere ilişkin iddianame, ihaneti koordine eden örgüt imamlarının deşifre olmaması için örgüt tarafından özel önlem alındığını ortaya koydu. 15 Temmuz gecesi aralarında firari Adil Öksüz’ün de bulunduğu 30’a yakın sivil FETÖ imamının Akıncı’daki gazinoda ihaneti yönettiği ifadelere yansıdı.

4 GÜN ÖNCE

Örgüt imamlarının toplanıp talimat verdiği gazinoya 4 gün önce özel iletişim hattı çekildi, kameralar karartıldı. Sadece FETÖ imamlarından Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Bilal Akyüz’ün karargahtaki görüntüleri kameralara yansıdı. Üç sanığın Akıncı’da gördüğünü söylediği Öksüz ile diğer imamlar darbe başarısız olunca iz bırakmadan Üssü terk etti. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan eski yüzbaşı Müslim Macit, ifadesinde Öksüz’ü Akıncı’da gördüğünü söyledi. FETÖ’cü asker ve sivillerin darbe girişimini koordine ettiği ‘öğretmenler gazinosu’nda bir grup sivilin telefon ve telsizlerle bombalama talimatları verdiğini anlatan Macit, eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz’un gazinodan aldığı emirleri pilotlara ilettiğini anlattı.

Macit “Emir aldığı kişiler gazinodaydı. Burada siviller ve askeri şahıslar vardı. Hakan Evrim, Kubilay Selçuk ve tanımadığım sivil şahıslar vardı. Ben televizyonda Adil Öksüz’ü gördüm. Ondan önce kendisini tanımıyordum. 143 filoda Adil Öksüz elindeki telefonla görüşme yapıyordu. Etrafında yine sivil kıyafetli kişiler vardı. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde Kaygusuz’la yaptığımız aramızdaki konuşmada, bana Adil Öksüz’ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 10 kişi sürekli ellerindeki telefonlarla irtibat halindeydi. Eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu” dedi. Macit Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Türksat’ın vurulma emirleri ile Kızılay ile Genelkurmay Başkanlığı üzerinde alçak uçuş yapılması emirlerinin bu şekilde verildiğini anlattı.

DİŞLİ-ADİL ÖKSÜZ YAN YANA

Akıncı’da Kemal Batmaz’a selam veren eski Tuğgeneral Hakan Evrim de Adil Öksüz’ün o gece Üs’te bulunduğunu söyledi. FETÖ imamları ve askerlerin, darbe girişimini yönettikleri gazinoya kendisini sık sık çağırarak emirler verdiğini anlatan Evrim, “Ben 143 filonun içerisine girip gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil şahıs vardı. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, IPAD’ler vardı. Yoğun bir şekilde de telefon görüşmesi yapıyorlardı. 143. Filonun gazinosunda Adil Öksüz’ü ilk defa gördüm. Öksüz’ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu. Yalnız dediğim gibi içeride yoğun şekilde sivil giyinimli şahıslar vardı ve alışılmış TSK harekat merkezi görünümü yoktu. Darbenin yönetim yerinin 143. filonun gazino kısmı olduğunu anladım” dedi.

Sanıklardan eski pilot albay Uğur Kapan da karargah binasının brifing solununda rütbeleri tümgeneral ve tuğgeneral olan 10-12 kişilik bir grup gördüğünü içlerinde sadece bir kişinin sivil olduğunu söyledi. Kapan, “Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm kişinin Öksüz olduğunu anladım. Salonda sivil başka kimse yoktu. Generallerden tanıdığım sadece 1 kişi vardı. O da tümgeneral Mehmet Dişli’ydi. Dişli’yi de daha sonra Genelkurmay başkanımızın Çankaya Köşkü’ne götürürken kullandığım helikoptere bindiği için ismini orada öğrendim” diye konuştu.

HARİTADA HEDEFLERE BAKIYORLARDI

Sanıklardan eski teğmen Eyyüp Ergül ise Akıncı üssünde Hakan Evrim, Ali Karabulut, Mustafa Azimetli ve Tümgeneral Kubilay Selçuk’u öğretmenler gazinosunun önünde ayakta konuşurken gördüğünü, orada bulunan sivil giyimli kişilerin telefonla talimat verdiklerini anlattı. Pilot Samet Avşar ise gazinoda sivil şahısların masanın üstünde bir haritayı incelediklerini, telefonla hedefler için talimatlar verdiğini söyledi.

KAMERALAR KAPATILDI ÖZEL HAT ÇEKİLDİ

İddianameye ‘tanınmayan şahıslar’ olarak giren FETÖ imamlarının deşifre olmaması için örgütün aldığı özel önlemi anlatıldı. Sanıklardan Rüştü Emre Sabancı, gazinoyu gören 7 kameraya ait kayıtların yüklendiği bilgisayarı 19 Haziran’da devre dışı bıraktı.

Darbe girişiminden 4 gün önce ise gazinoya Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Hattı çekildi. Eski yarbay Mustafa Azimetli, bu emrin pilotlara bombalanacak yerlerin koordinatlarını veren eski kurmay Albay Ahmet Özçetin tarafından verildiğini söyledi. Azimetli, “Olaydan yaklaşık 4 gün önce Özçetin öğretmen gazinosu ile kursiyer gazinosunun görüntü olarak yerinin değiştirilmesinin uygun olacağını sonra öğretmen gazinosuna Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hattı çekilmesi gerektiğini bana söyledi” dedi.

KARAR