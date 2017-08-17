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Akıncı Üssü davasının 13. celsesi başladı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın 13. celsesi başladı. Duruşmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı döneminde TSK’dan FETÖ şirketlerine yüklü para transferleri yapıldığı tespit edilen eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı savunma yapacak.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:46
Akıncı Üssü davasının 13. celsesi başladı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 13. celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müşteki ve taraf avukatları ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Duruşma Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı’nın savunmasıyla başlanıldı.

SANIK TAŞÇI'YA DAİR İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Akıncı Üssü iddianamesindeki MASAK raporlarında, TSK’dan birçok FETÖ şirketine yüklü para transferleri yapıldığı yer alıyordu. Bu raporlardan birinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığından 2014-2016 yılları arasında FETÖ bağlantılı Milsoft adlı şirkete 7 milyon 62 bin 851 lira para transferi yapıldığı belirtildi. Bu transferlerin eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı dönemlerini kapsadığı tespit edildi. Ayrıca yine MASAK raporuna göre eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı’nın döneminde ATESİN Havacılık adlı şirkete toplam 2 milyon 284 bin dolarlık ödeme yapılmış ve bu şirketin ortaklarından Necdet Sungur hakkında da FETÖ’den işlem yapılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:46
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