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Akıncı Üssü davasında gerginlik çıkaran sözler

Akıncı Üssü davasında sanıklardan eski üsteğmen Selim Tosun'un "İstediğime 'komutanım' da derim 'abi' de" sözleri sonrası gerginlik çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 18:23
Akıncı Üssü davasında gerginlik çıkaran sözler

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen 486 sanıklı davanın duruşmasına,eski üsteğmen Selim Tosun'un çapraz sorgusuyla devam edildi.

Sorgulama sırasında Tosun'un kendisine soru sormaya hazırlanan sanığa "Buyrun komutanım" demesi üzerine, izleyicilerden bazıları ayağa kalkarak "Ne  komutanı! Vatan haini köpekler. Hepiniz sanıksınız, komutan yok burada." diye  tepki gösterdi.

Sanık Tosun da "Burada herkes sanık konumunda ama ben derim işte. İstediğime 'komutanım' da derim 'abi' de derim" ifadesini kullandı.

Tosun'un sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Usul gereği burada herkes sanık. Karşılıklı tartışmaya girme, haddini bil." dedi.

Duruşmaya ara verdiğini belirten Giray, salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 18:23
  1. Akıncı Üssü
  2. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları
  3. Selim Tosun
  • TcTc1 sa önce
    Bu soysuzların pişman olması hayal. Bunlar hipnozlu fetö bunları büyülemiş. Hiç aklıma gelmezdiki düşmanlarımızı sevecek ve onlara teslimiyet gösterecek bir nesil aklım almıyor,ya sizlerin. Acaba bunları fetö düşmanı yapamazmıyız. Onlara dersek fetö pişman oldu bu kez fetöye düşman olurlar acaba bir denesekmi. Emme bu or.spu çocuklarıiçin değmez hiç uğraşmamak hemen asmak iyi bir temizlikolur kanaatindeyim
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ2 sa önce
    Ne tulumu?ihbar ettiğim fetöcüler benim kimliğimi öğrenmiş peşime düştüler.ama yazık yanlış adamın peşine düştüler.benim sadece kimliğimi ögrendiler beni tanımıyorlar.enselerindeyim.kendi doğum günümde indireceğim.ben 1 kişi değilim artık herkes bacağından asılacak..VİVİR CHİ GUEVERAAAAAAAA
  • hercaihercai4 sa önce
    Pembe renkli tulumlari ne oldu bu vatan hainlerinin?
  • Bekir gökçeBekir gökçe4 sa önce
    Bunlar pensilvanyadaki şeytanın kopekleri zerre kadaryaptıklarından pişman değiller bunlar ... çocuğü bunlara acıyanda hain 
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