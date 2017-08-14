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Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü salonu karıştırdı

Akıncı Hava Üssü davasında savunma yapan darbeci eski general Mehmet Dişli'nin avukatı savunma yaparken salondan 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı. Bu duruma sinirlenen avukat, 'Kim o geri zekalı?' dedi. Bu sözler üzerine salon karıştı. Tartışmaları mahkeme başkanı bitirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:55
Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü salonu karıştırdı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki  eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın onuncu celsesi başladı.  Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile  avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan  Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da  arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

 Duruşmada, cuma günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusu yarım  kalan eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet  Dişli'nin çapraz sorgusu yapıldı.

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ!

  Sanık Dişli'ye ilk olarak Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından  görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul  etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay  Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDI 

 Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli'nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyerek, konuşan avukata müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı. Bu sözler üzerine  avukat, 'Kim o geri zekalı?' dedi. Avukatın bu söze, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden yoğun tepkiler yükseldi. Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı. Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla devam etti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:55
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