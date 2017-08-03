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Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü hainler olay çıkardı!

Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:28

yeniakit.com.tr 

Darbe girişiminin dört numaralı şüphelisi Hakan Çiçek’e bir müşteki avukatı, 'Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?' diye sordu. Çiçek’in 'Hayır' cevabı üzerine avukat, 'Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var' dedi.

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, 'Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum' diye konuştu.

PET ŞİŞE ATILDI

Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine 'Neyi alkışlıyorsunuz?' diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:28
  1. fetö
  2. 15 temmuz
  • AliAli42 dk önce
    Bi önceki yorumcuya katılıyorumihanetin yargılaması olmaz boynun k ökune tek kurşunlainfaz edilir değerli yargiclarimizibunlara oyuncak ettirmeyin
  • pınarpınar45 dk önce
    bu şerefsizleri beslemeye devammı hala
  • TAYFUR YILDIRIMTAYFUR YILDIRIM1 sa önce
    ihanetin mahkemesi olmaz aynı gün idam edilir lanet olsun bu tağut sisteme
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