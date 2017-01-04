Akıncı: Tarihi fırsat yitirilmemeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde yapılacak müzakerelere ilişkin, "Bu tarihi fırsatın yitirilmemesi gerekir." dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık dört saat görüştü.



Görüşmede, Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.



Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak tarihlerinde yapılacak müzakerelerin ön hazırlığının yapıldığını belirterek, olumlu bir ruh hali içinde, yapıcı bir atmosferde Cenevre'ye gideceklerini kaydetti.



Cenevre'de iki liderin yanı sıra masada üç garantör ülkenin olacağına dikkati çeken Akıncı, Rum Lider Anastasiadis'in hem toplumunu, hem de "Kıbrıs Cumhuriyeti'ni" temsil edeceği söylemlerinin polemik yaratma amaçlı olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, 9-11 Ocak tarihlerinde, çözüm için birkaç başlıkta uzlaşılması gereken bazı konular olduğunu belirterek, bunların en önemlilerinin 8-10 başlık altında toplanacağını, 11-12 Ocak sonunda harita ve yüzdeliklerin konuşulacağını,12 Ocak'ta da garantör ülkelerin de olacağı beşli konferansa girileceğini söyledi.



Kıbrıs müzakerelerinde her şeyin bitmemekle birlikte sorunun artık çözüm aşamasına gelmiş sayılabileceğe işaret eden Akıncı, "Bütün konular 12 Ocak'a kadar bitmeyebilir fakat mülkiyet, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıs Türkü'nün kararlardaki etkinliği, toprak ve güvenlikte her iki tarafı da tatmin eden bir sonuç ortaya çıkması durumunda büyük başarı sağlanmış olacağız." diye konuştu.



"2017 ortalarında referandum olabi̇li̇r"



Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir sonuçta konferansın başarıyla tamamlanmış olacağını dile getirerek, ardından ayrıntılar için 2-3 aylık bir süre sonrasında halkların oluşacak çözüm planını anlaması ve bilinçli oy kullanması için geçecek bir 3 aya daha ihtiyaç bulunacağını, 2017 ortalarında da referanduma gidilebileceğini bildirdi.



Akıncı-Erdoğan görüşmesi



Akıncı, toplumun çoğunluğunun beklentisinin bu yönde olduğunu belirterek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gideceğini söyledi.



Cenevre'deki 5'li görüşmelerin ön şartsız olacağının karara bağlandığını ve konferansın yapılmama olasılığını görmediğini ifade eden Akıncı, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin konferansa en üst düzeyde katılım göstereceğini vurguladı.



"Çözümsüz bi̇r 2017 sıkıntılı olur"



Akıncı, çözümsüz bir 2017 yılının sıkıntılı bir yıl olacağına işaret ederek, "Baharda hidrokarbon konusu daha da ısınacak, Akdeniz'de kazılar gündeme gelecek. Rumların şubat 2018'deki seçim propagandası çalışmaları gündeme gelecek ve bu tip riskler müzakereleri 2018 ortalarına kadar taşıyabilecek. Seçimden sonra yine masa kurulur mu belli değil. Geçen zaman çözümü daha da zorlaştırıyor. 50 yılın üzerine bir 10-15 yıl daha geçmesi ayrılığı daha da kökleştirecek ve çözüm çabalarını sonlanacak." diye konuştu.



"Bu tari̇hi̇ fırsat yi̇ti̇ri̇lmemeli̇"



"Bu tarihi fırsatın yitirilmemesi gerekir." diyen Akıncı, Cenevre'de yapılacak müzakereler için Kıbrıs'taki siyasi parti başkanlarına davet yaptığını ve şimdiye kadar 2 muhalefet partisinden dönüş aldıklarını, isteyen partilerin kendi masraflarını karşılayarak, istediği kadar kişi götürebileceğini bildirdi.



Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.



Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.