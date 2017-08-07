Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi ve ekledi...

Ada’da federal bir çözüm bulunması için yıllarca mücade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi çözüm bulunamaması halinde, “iki ayrı devletli” bir çözüme doğru gidileceğinin sinyalini verdi. Akıncı, çözümsüzlük halinde, “Yan yana iki ayrı devlet kökleşerek devam edecek” dedi. Kıbrıs Türk tarafı olarak bir değerlendirme aşamasında olduklarını kaydeden Akıncı, Kıbrıs’ta yaşayan iki ana toplum olarak bir barış ilişkisi içerisinde olmak istediklerini de vurguladı.

Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansı sonrasında ilk kez Milliyet’e konuşan Akıncı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kıbrıslı Türklerin dünyadan artık izole edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, “Biz Ada’da barışçı bir ilişki istiyoruz. Dünya dilinde konuşmaya devam edeceğiz. 2004’te federal çözümü onaylamış bir tarafız. O günden bugüne geçen bütün süreçlerde çözümü zorlayan taraf olduk. Montana’da bu zirveye çıktı. Adım atmayan taraf Rum tarafıdır” dedi.

OYNAMAYAN GELİN GİBİ

Rum tarafının her çözüm sürecinde, “Yerim dar oynamaya niyetim yok!” diyen gelin gibi davrandığını kaydeden KKTC Lideri Akıncı, “Hayatın akışında olanı söylüyorum... Ya federal bir çatı altında, bölüşmeye dayalı, eşitlik temelinde bir formül bulacağız... Ki bunu denedik ve Rumlar buna yanaşmadı. Bu anlamda BM parametrelerini kötülemeye ihtiyacımız yok. Bu parametrelere uymayan Rum tarafı oldu. Bunu tüm dünya da gördü. Bir taraf bu parametrelere gelmiyorsa, demek ki bir çatı altında paylaşmaya hazır değil. O zaman iki çatı zaten var” ifadelerini kullandı. Akıncı şöyle devam etti:

“Şimdi bakın konu şudur; iki devlet zaten var. Biri tanınmıyor. Biz ne dedik bu güne kadar? ‘Ya federal çözümü kuracağız ve KKTC’yi eşit iki kurucu devletten biri haline dönüştüreceğiz, ya da olmuyorsa, bu iki ayrı varlık kökleşmeye devam edecek. Bu iki varlık AB çatısı altında buluşabilir mi, bunu konjonktür belirler. Bizler dünyanın bir parçası olmak istiyoruz.”

Müzakerelerde kapalı kapılar ardında ‘dönüşümlü başkanlığın’, günün sonunda kabul edileceğini söyleyen bir Rum liderliği bulunduğunu, ancak toplumuna bunun tersini söylediğini vurgulayan Akıncı, “Rum tarafı federasyonun ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu anlatılmadı. Rum toplumunda 1963-1974 arasında Kıbrıs Türkleri’nin çektikleri anlatılmamış. Sanki tarih 1974’ten itibaren başlamış gösterilip, sürekli Rumların çektikleri acılar anlatılmış Rum toplumuna. Onlar da acı çekti, bu bir gerçek. Ama Kıbrıs Türkü de çok acılar çekti bu topraklarda. Bunlar anlatılması gerekirdi” dedi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2018’de yapılacak Başkanlık seçimlerine işaret eden Akıncı, Rum tarafını kastederek “Yüzleşmek için önemli bir fırsattır. Ne istediğinize artık karar verin. Bu topraklarda siyaseten eşit iki varlığın bir çatı altında buluşmasına var mısınız, yok musunuz? Bu çok önemli. Bu hayati kararı artık vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs liderliğinin, Rum toplumunu federal bir çözüme hazırlamadığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta bir çözüm olabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının yapması gereken adımlar konusunda, toplumu hazırlama konusunda çok adımlar attım. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusu gündeme geldiğinde, Rum liderliği bunu yapmadı”

diye konuştu.

MARAŞ'A ÇIKIŞ YOLU YOK

Son dönemde yeniden gündeme gelen ve yıllardın kapalı olan Maraş’ın açılması konusuna da değinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Maraş’ın 43 yıldır bu durumda olması, kimsenin yararına değil. Buna bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor” dedi. Akıncı, “Maraş’ın 43 yıldır bu durumda olması, kimsenin yararına değil. Bunu seçimlerden önce de söyledim. Kapalı Maraş’ın yılanlara değil insanlara yaramasını istedim. Rumların, BM gözetiminde buraya dönebileceklerini söyledim. Ama Mağusa limanı ile birlikte Ercan Havaalanı’nın da uluslararası uçuşlara açılmasını talep ettim. Seçildikten sonra bu konuda bir yaklaşım görmeyince, özellikle Ercan konusu gündeme gelince, Rum tarafı buna yanaşmadı” diye konuştu.

Şimdi gelinen aşamada Maraş ile ilgili alınan bir karar olmadığını vurgulayan Akıncı, “Ancak (açılmasıyla ilgili) bunun siyasi ve hukuki tarafları tüm yönleriyle incelenecektir. Bu kararı alırken (Maraş’ın açılması) BM ile de uyum içerisinde olmak önemli. Bunu önemsiyoruz” vurgusunu yaptı

Milliyet