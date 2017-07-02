Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akıncı: Hayati bir hafta olacak

Akıncı, "Yarından itibaren başlayacak hafta, Kıbrıs'ın ve bölgemizin geleceği açısından hayati önemi haiz bir karar haftası olacaktır" dedi.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
Akıncı: Hayati bir hafta olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda verilen arada yaptığı açıklamada, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, biz bu konferansın artık bir 'karar konferansı' olduğu anlayışı içinde hareket etmekteyiz." diyen Akıncı, bu sebepten dolayı bazı konuların teknik komitelere havale edilmesi yönündeki Rum önerisine onay vermediklerinin altını çizdi.

Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla önemli konuların bir paket çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi fikrinin cuma akşamı taraflarca kabul edildiğini hatırlattı.

Türk tarafının uzun zamandır müzakerelerde konuların tek tek ele alınarak çözümlenmesi yönteminin artık verimli olmadığını ve paket yaklaşımının zorunlu olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Akıncı, "Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacağı, Rum halkının da kendini tehdit altında hissetmeyeceği bir çerçevenin ortaya çıkması için gerek siyasi partilerimiz ve gerek Türkiye Dışişleri Bakanı ve çalışma arkadaşları ile yakın istişare içinde uğraşlarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

"Umarım bu kararlılığımız karşılıksız kalmaz"

Akıncı, verilen aranın ardından yarın başlayacak haftanın Kıbrıs'ın ve bölgenin geleceği açısından hayati önemi haiz bir karar haftası olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ın gelecek kuşakları için en iyisini yapmaktan başka bir amacımız yoktur. Bu nedenle buradaki sorumluluklarımıza odaklanmış bulunmaktayız. Kıbrıs Türk halkını ve bir bütün olarak adamızı, hak ettiği daha güzel, barış içinde bir geleceğe taşımak için kararlılıkla buradayız. Umarım bu kararlılığımız karşılıksız kalmaz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. İsviçre
  4. Birleşmiş Milletler
  5. BM
  6. Kıbrıs
  7. KKTC
  8. Mustafa Ak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…
    1. Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…
    2. Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    3. Akıncı, KKTC’deki yangın hakkında..
    4. Büyükanneden kalan dolabı seneler..
    5. 15 Temmuz şehitleri için hatim..
    6. Kaş’ta orman yangını
    7. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı
    8. Adıyaman’da anız ve odun yangını
    9. Can Bartu Tesisleri yeni sezona..
    10. Konteynerden otel yaptılar!
    11. Serinlemek için gölete giren genç..
    12. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık..
    13. Yılan yiyen balığın hazin sonu
    14. Feci kaza araç kamerasına böyle yansıdı
    15. Tam 556 yıldır açık hava camisinde..
    16. Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi..
    17. Askeri cephanelikte hırsızlık!..
    18. İzmir’i kül eden yangında içki şişesi..
    19. 200 bin senelik kalıntılar ortaya çıktı!
    20. 6 kıta Samsun’da buluşuyor
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...