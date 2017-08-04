Akın Öztürk'ten eksik itiraf: Darbe girişimini dış destekli FETÖ yaptı!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, dönemin YAŞ üyesi sanık Akın Öztürk savunmasının ardından soruları yanıtladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları ile müşteki yakınları katıldı.

Savunmasını tamamlayan Akın Öztürk'e Mahkeme Başkanı Selfet Giray çeşitli sorular yöneltti.

"DARBEYİ KİM YAPTI" SORUSU

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Darbeyi kim yapıyor o zaman? Darbeyi ilişkin emirleri kim veriyor?" sorusuna karşılık Öztürk, "Vallahi kimin verdiğini bilemem ben. Genelkurmay Başkanımız dedi ki 'Bunlar bu işe kalkışmışlar' Akın." diye konuştu.

Kim bunlar sorusu üzerine ise Öztürk, sabaha kadar 4-5 generalle muhatap olduğunu belirterek, "Bunlar Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Kara Havacılık Komutanı Coşkun, bir kişi daha vardı onu hatırlayamıyorum. Onda da karacılık giysisi vardı. Bunların dışında da kimseyle muhatap olmadım." karşılığını verdi.

"LİSTEDE NE İŞİN VAR?"

Giray'ın, "Darbeyi planlayanların kafasında siz darbe karşıtı birisi değilsiniz ki sizi ikinci komutan yapıyorlar ya da Akıncı Üssü'ne gelip arabuluculuk yapmanıza izin veriyorlar." şeklindeki ifadesi üzerine de Öztürk, "Ben iki veya üç listeden bahsedildiğini duydum. Birisinde Genelkurmay 2. Başkanlığına atanmışım, birisinde hiçbir yere atanmamışım, birisini de polislerden öğrendim ki Cumhurbaşkanlığı da varmış." ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİNİ DIŞ GÜÇLERİN DESTEĞİYLE FETÖ YAPTI"

Darbeyi kimin yaptığına ilişkin ne düşündüğü sorusunun tekrarı üzerine de Öztürk, "Kesinlikle içinde. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan FETÖ'cü bir grubun, başkalarının desteğiyle dış güçlerin de desteğiyle... Ben buna kanaat getirdim." dedi.

"DIŞ DESTEK" DERKEN KİMİ KASTEDİYORSUN?

Öztürk, "dış destek"ten kastının sorulması üzerine, Türkiye'nin bölgede ayaklarının üstüne sağlam bastığını gören herkesin olabileceğini belirterek, "Bunun arkasında Almanı da, İngilizi de, Amerikalısı da Rusu da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın darbe girişimin arkasında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen olduğunu söylemesi üzerine de Öztürk, mutlaka kullanıldığını, bunu savunacak bir durumu olmadığını söyledi.

Öztürk, görevli olduğu dönemde FETÖ'cülerle ilgili bir rapor hazırlayıp hazırlamadığının sorulması üzerine, hazırladığını, hatta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a elden 60-65 kişinin ismini verdiğini iddia etti.

Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada karşılaştığı generalleri tanıyıp tanımadığı ve FETÖ ile ilgili bağlantıları hakkında ne diyeceği sorulan Öztürk, "Onları hiç tanımıyorum." dedi.

BİR TEK SİVİL GÖRMEMİŞ

143. filo bölgesinde sivil kimseyi görüp görmediğine ilişkin soru üzerine de Öztürk, "Sivil bir tek kişi görmedim." diye konuştu. Mahkeme Başkanının 6 klasör fotoğraf olduğu ve bunların yarısında sivil bulunduğunu söylemesi üzerine de "Hemen karşımda 3-4 generali gördüm, kim var kim yok bakmadım." ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine üste damadıyla da görüşmediğini ve karşılaşmadığını iddia eden Öztürk, "Genelkurmay Başkanının yanına gittikten sonra ona tabi olmaktan başka hiçbir şey düşünmedim." dedi. Öztürk, beş general dışında hiç kimseyle muhatap olmadığını iddia etti.

DAMADI SORULDU

"Hakan Karakuş'un FETÖ/PYD ile bir ilgisi olduğuna dair bilginiz var mı?" sorusunu da Öztürk, "Olsa, ben damadım olmasına müsaade eder miyim?" yanıtını verdi.