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Akın Öztürk sonunda itiraf etti!

Akıncı Üssü davasında çapraz sorgusu yapılan FETÖ sanığı eski general Akın Öztürk, Akıncı Üssünde'ki fotoğrafını kabul etti ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:41
Akın Öztürk sonunda itiraf etti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

ÇAPRAZ SORGUDA KABUL ETTİ

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna  geçildi. Çapraz sorguda Akın Öztürk'e  Akıncı Üssünde'ki fotoğrafları soruldu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden darbeci general  Öztürk,  ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:41
  1. Akın Öztürk
  2. FETÖ
  3. Akıncı Üssü davası
  4. GÜNCEL Haberleri
  • AviniAvini41 dk önce
    Ahah akın ah şimdi burnundan fitil fitil getirecek bu ülke sana sebzelerden sebze beğen
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