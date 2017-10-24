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Akın Öztürk rütbesini geri istedi

FETÖ'den tutuklu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün OHAL Komisyonu'na başvurup rütbesini geri istediği belirtildi.

24 Ekim 2017 Salı 14:06
Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Gazeteci Deniz Zeyrek, Akın Öztürk'ü köşesine böyle taşıdı:

"Biliyorsunuz, KHK'larla ihraç edilen ve mağdur olduklarına inananların başvurması için bir Komisyon oluşturulmuştu. Kısaca OHAL Komisyonu olarak adlandırılan bu komisyona, 100 binden fazla kişi başvurmuştu.
Söz konusu başvurulardan biri de Akın Öztürk'e ait çıktı. Öztürk, Komisyon'a başvurarak, TSK'dan ihraç edilme kararına itiraz etmiş ve kadrosuyla birlikte rütbesini, kılıcını geri istemiş.

Akın Öztürk gibi birçok darbeci subay da haklarındaki yargılamaların sonuçlanmasını beklemeden OHAL Komisyonu'na başvurmuş."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:06
  1. akın öztürk
  2. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk
  • Çekiç Çekiç 10 sa önce
    Rutbeyi aynaya bakarsan görürsün o gece verildi ya.
  • Gürhan Gürhan 10 sa önce
    Adamdaki rahatlığa bak 
  • BekirogluBekiroglu11 sa önce
    Akın öztürke istediği kılıcını verinde .... soksun o kılıç oraya çok uyr
  • AydınAydın11 sa önce
    Bana gel sana bi rütbe takıyım
  • AntiyobazAntiyobaz11 sa önce
    Sana takili olani cikar ilk hotoroft
  • HalkHalk11 sa önce
    Koparttiran sizin reisiniz ondan isteyin
  • AzizAziz11 sa önce
    Her dalda oynayan dansoz gibi utanma erlanma yok vatana ihanet edeceksin pismis kelle aklinisatanlarda akil olmaz
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli12 sa önce
    Bit pazarında her türlü rütbe ve kılıç satılıyor.
  • Ali DAĞISTANLIAli DAĞISTANLI12 sa önce
    KILICINI .................................................
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????12 sa önce
    Hangi yüzle
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