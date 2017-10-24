Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Gazeteci Deniz Zeyrek, Akın Öztürk'ü köşesine böyle taşıdı:

"Biliyorsunuz, KHK'larla ihraç edilen ve mağdur olduklarına inananların başvurması için bir Komisyon oluşturulmuştu. Kısaca OHAL Komisyonu olarak adlandırılan bu komisyona, 100 binden fazla kişi başvurmuştu.

Söz konusu başvurulardan biri de Akın Öztürk'e ait çıktı. Öztürk, Komisyon'a başvurarak, TSK'dan ihraç edilme kararına itiraz etmiş ve kadrosuyla birlikte rütbesini, kılıcını geri istemiş.

Akın Öztürk gibi birçok darbeci subay da haklarındaki yargılamaların sonuçlanmasını beklemeden OHAL Komisyonu'na başvurmuş."