Akın Öztürk rütbesini geri istedi
FETÖ'den tutuklu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün OHAL Komisyonu'na başvurup rütbesini geri istediği belirtildi.24 Ekim 2017 Salı 14:06
Gazeteci Deniz Zeyrek, Akın Öztürk'ü köşesine böyle taşıdı:
"Biliyorsunuz, KHK'larla ihraç edilen ve mağdur olduklarına inananların başvurması için bir Komisyon oluşturulmuştu. Kısaca OHAL Komisyonu olarak adlandırılan bu komisyona, 100 binden fazla kişi başvurmuştu.
Söz konusu başvurulardan biri de Akın Öztürk'e ait çıktı. Öztürk, Komisyon'a başvurarak, TSK'dan ihraç edilme kararına itiraz etmiş ve kadrosuyla birlikte rütbesini, kılıcını geri istemiş.
Akın Öztürk gibi birçok darbeci subay da haklarındaki yargılamaların sonuçlanmasını beklemeden OHAL Komisyonu'na başvurmuş."
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Çekiç 10 sa önce Rutbeyi aynaya bakarsan görürsün o gece verildi ya. Gürhan 10 sa önce Adamdaki rahatlığa bak Bekiroglu11 sa önce Akın öztürke istediği kılıcını verinde .... soksun o kılıç oraya çok uyr Aydın11 sa önce Bana gel sana bi rütbe takıyım Antiyobaz11 sa önce Sana takili olani cikar ilk hotoroft Halk11 sa önce Koparttiran sizin reisiniz ondan isteyin Aziz11 sa önce Her dalda oynayan dansoz gibi utanma erlanma yok vatana ihanet edeceksin pismis kelle aklinisatanlarda akil olmaz Turgay Osmanli12 sa önce Bit pazarında her türlü rütbe ve kılıç satılıyor. Ali DAĞISTANLI12 sa önce KILICINI ................................................. !!! !!!!! ???????12 sa önce Hangi yüzle