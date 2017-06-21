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Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir

"FETO'nun prensi" olarak bilinen firari Akın İpek'in annesi Melek İpek, FETÖ için, "Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir" dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 02:43
Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir

FETÖ/PDY örgütü içinde kadın kollarında aktif olarak görev yapan ve FETÖ mensuplarının "Melek Anne" olarak tanımladığı Melek İpek, "Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri yer aldı.

MELEK İPEK: DEVLET TERÖRİST DİYORSA BİR NUMARALI TERÖRİSTTİR

Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan Melek İpek, "Son zamanlarda yaşanan olaylarla Fetullah Gülen örgütünü anlamaya çalıştım. Bu yapının dini bir kimlik adı altında terör faaliyetleri yürütmesi kabul edilemez bir durumdur. Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

HAPSİ İSTENİYOR

Melek İpek hakkında FETÖ üyeliğinden hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Kenan Kıran - Sabah

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 02:43
  1. FETÖ/PDY
  2. FETÖ
  3. Koza-İpek Holding
  4. Melek İpek
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