Akın İpek tonlarca altını kaçırmış!

Koza İpek Holding'in eski kayyumu avukat Hamza Yanık, şirketin son 10 yıl içinde üretime giren altını ‘finans programı' yoluyla kayıtlardan düşürdüğünü tespit ettiklerini söyledi. Yanık, konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ayrıntılı bilgi verdiklerini dile getirdi.

Yanık, Akın İpek'in altın şirketinin geçmişe dönük 10 yıllık belgelerinin incelenmesinde büyük bir sahtekarlığın tespit edildiğini söyledi. Altın üretimine giren altınların SAP programıyla ‘kayıt dışına' çıkartıldığını belirterek, "O tarihte bizim yaptığımız bulguya göre 10 yılda 55 ila 75 ton arasında altın resmiyetten kaçırıldı. Bu bilgi üzerine SPK ile görüştük. Yapılan istişarelerde bunun derinlemesine araştırılmasına karar verdik. Bir danışmanlık firmasıyla sözleşme imzaladık. Ancak bir süre sonra biz kayyumluk görevinden alındık. Bizden sonra da firmanın sözleşmesini iptal ettiler" dedi. Eski kayyum, resmi evrak üzerinden altın kaçırma işine o tarihte şirketin yönetiminde yer alan 3 genel müdür yardımcısının adının karıştığını iddia etti.

Yanık, "O işlemi yapan isimlerden biri hâlâ görevde, şirkette yönetici" bilgisini verdi.

'OTELDE ALTIN BULAMADIK'

Hamza Yanık, şubat ayına kadar Akın İpek'in şirketlerinde kayyım olarak görev yaptı. En çok da adı Marmaris'teki Angels Peninsula (Akın İpek'in annesi Melek İpek'in adına yaptırdığı otel) otelindeki altın aramasıyla ilgili iddialara karıştı.

Yanık, otelde gizli belge, altın gibi değerli şeyler olduğu yönünde yoğun ihbarlar alınca resmi aramalar yapıldığını, ancak somut bir bulguya ulaşamadıklarını söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Ankara Üniversitesi, polis ve jandarmanın gözetiminde kazı ve sondaj çalışması yaptırdıklarını hatırlatan eski kayyum, "5-6 ay sürdü, kazı ve sondaj çalışması yaptık. Altın olsa bulurduk, orada bir şey yok. Şüpheli her yerde kazı-sondaj yapıldı. Villa altlarında bile kazı yapıldı" dedi.

Görevden ayrıldıktan sonra ‘Otelde altın var' ihbarlarının devam ettiğini anlatan eski kayyum Hamdi Yanık, "Son bilgilere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ihbarları yeniden dikkate almış, kazı çalışması planlanıyor. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aynı konuda çalışma olduğu için dosya birleştirilecektir. İkinci bir arama daha yapılacak diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.