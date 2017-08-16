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Akın akın gidiyorlar! Bir günde 3 bin kişiye ulaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri devam ediyor. Kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları tamamlanıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:16
Akın akın gidiyorlar! Bir günde 3 bin kişiye ulaştı

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı  için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya başlayan  Suriyelilerin gidişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis  Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan  sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde,  Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.

Suriyeliler, sınır kapısında yoğunluk oluşmaması için gümrük sahasında  Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan mobil hizmet biriminde kayıtları  yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

- Çocukların eksik aşıları yapılıyor

Öte yandan Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık  merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.

Suriyeli Ebu Velid Samir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl  sonra, yaşadığı bölge olan El Bab'da bayramı geçirebileceği için çok mutlu  olduğunu söyledi.

Türkiye'de kendilerine sunulan imkanlardan çok memnun olduklarını dile  getiren Samir, "Ben Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyorum. Türkiye'de her şey çok  güzel. Burada her şeyden memnunuz. 2 yılın ardından El Bab'da yaşayan anne ve  babamı ziyaret edebileceğim." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü yetkilileri, dün itibarıyla 3 bin Suriyelinin  ülkesine geçiş yaptığını kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:16
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