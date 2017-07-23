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Akıllı telefonun bu özelliği can kurtardı!

Adana'da baraj gölünde gezintiye çıktıkları deniz bisikleti su alınca boğulmak üzere olan 3 arkadaş, üzerlerindeki su geçirmez akıllı telefonla aradıkları polis tarafından kurtarıldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 19:26
Akıllı telefonun bu özelliği can kurtardı!

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yüzme havuzunda serinleyen Murat Işık, Ferdi Bozkurt ve Murat Selçuk Aygün adlı arkadaşlar, Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıkmak için deniz bisikleti kiraladı. Kıyıdan uzaklaşan gençlerin bulunduğu deniz bisikleti bir süre sonra su almaya başladı. Arkadaşlardan birisi suyun içinde deniz bisikletine tutunurken, diğer ikisi su alan deniz bisikleti üzerinde durmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Murat Selçuk Aygün, su geçirmez akıllı telefonu sayesinde polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sualtı polisleri, Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sualtı polisleri botla, açıkta kurtarılmayı bekleyen gençlerin yanına gitti. Boğulmaktan son anda kurtarılan gençler botla kıyıya getirildi.
Gençlerden Murat Selçuk Aygün, deniz bisikletiyle gezintiye çıktıkları ve açıldıktan sonra su aldığını belirterek, "Benim telefon su geçirmiyordu. Polisi aradım, onun sayesinde kurtulduk" dedi.


Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan gençler ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 19:26
  1. Adana
  2. su geçirmez akıllı telefon
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