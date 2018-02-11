Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Akıllı telefonu yok, zaten internet de bir CIA projesi'

Bilim ve Eğitim Kurulu’nun toplantısında herkesin cebinde bir akıllı telefon olduğunu söyleyen Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk’a, kendisinin akıllı telefonu olmadığı cevabını veren Putin'e 'CIA projesi' hatırlatması yapıldı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:36
'Akıllı telefonu yok, zaten internet de bir CIA projesi'

Kovalçuk'un, teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini anlatırken, herkesin kullandığı akıllı telefonlar ile sesli bir mesajın işlemden geçmesi için, bir litre suyun kaynatılmasında kullanılan enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine Putin, "Herkesin akıllı telefonu olduğunu söylediniz, fakat benim yok. Sizin de yok, görüyor musunuz? Ama herkesin akıllı telefonu olduğunu söylüyorsunuz" cevabını verdi.

2010 senesinde de Putin, cep telefonu olsaydı sürekli çalacağını söylemişti. Geçen yıl ise öğrencilerle bir araya geldiğinde sosyal paylaşım sitelerine girecek vakti olmadığını, neredeyse hiç internet kullanmadığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2014'teki bir açıklamasında Putin'in cep telefonu kullanmayıp, farklı iletişim araçlarını tercih ettiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıllı telefon kullanmadığını söylemesi üzerine, İsviçre'de yayımlanan Tages-Anzeiger gazetesi, "Dünyanın en büyük ülkesinin başkanının kendi akıllı telefonu yok. Putin, daha önce de interneti ' CIA projesi' diyerek eleştirmişti. Putin, bu konuda Başbakan Medvedev'in tamamen zıttı" derken, Putin'in ayrıca ülkede internete yönelik kısıtlamalar getirdiği ve Rusya'daki internet kullanıcılarının fikirlerini açıkça dile getirmeye çekindikleri yazıldı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:36
  1. Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk sprocu ABD'yi salladı!
    1. Türk sprocu ABD'yi salladı!
    2. Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı..
    3. İsrailli bakan açık açık tehdit etti:..
    4. TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar
    5. 15 Temmuz'da kaybolan bazı silahlar..
    6. Musk'tan önemli 'Model 3' açıklaması
    7. Schulz'un kardeşi konuştu: Şamar..
    8. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Acı olan..
    9. 'Akıllı telefonu yok, zaten internet..
    10. HDP Kongresi'nde 'çanta' yasağı
    11. Chicago Otomobil Fuarı ziyaretçilerle..
    12. Galatasaray'dan flaş Gomis ve Belhanda..
    13. Burhan Kuzu'dan flaş öneri!
    14. Otomobillerde en çok tercih edilen..
    15. Messi'den,Neymar hakkında şoke eden..
    16. Adalet Bakanı Gül tüm konulara tek tek..
    17. Bomba iddia: Suriye'nin İsrail jetini..
    18. Ve Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi..
    19. Brezilya basını transferi resmen..
    20. Irkçı tezahüratlara kızdı, sarı kart..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok