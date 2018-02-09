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Putin'in akıllı telefonu yok!

Sibirya'da bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akıllı telefonu olmadığını açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:44
Putin'in akıllı telefonu yok!

Sibirya'da bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akıllı telefonu olmadığını açıkladı.

Kurçatov Nükleer Araştırma Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalşuk’a yanıt veren Putin’in, "Herkesin bir akıllı telefonu olduğunu söylediniz. Ancak benim yok" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Geçmişteki açıklamalarında da teknoloji konusunda pek bilgi sahibi olmadığını ifade eden 65 yaşındaki Putin, 2005 yılında cep telefonunun olmadığını söylemiş ve internetteki içeriklere dair endişelerini dile getirmişti.

Putin, geçen sene öğrencilerle buluştuğu bir toplantıda, Instagram ya da diğer sosyal ağlarla ilgilenip ilgilenmediğiyle ilgili soruyu yanıtlarken, neredeyse hiç internet kullanmadığını söylemişti.

İnternet işleriyle ekibindekilerin ilgilendiğini belirten Rus lider, "Yoğun iş günüm çok geç saatlerde son buluyor. Instagram bana göre değil" demişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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