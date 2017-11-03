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Akıllı telefonların pil ömrünü 2 katına çıkaracak keşif

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu tarih oluyor.

03 Kasım 2017 Cuma 17:28
Akıllı telefonların pil ömrünü 2 katına çıkaracak keşif

Günümüz teknolojileri akıllı telefonlarının şarj problemini hala çözebilmiş değil. Yüksek ücretler ile satın alınan cihazların şarjları maksimum 1.5 gün dayanabiliyor. 

Ancak bu durum kısa süre içinde değişebilir. Zira Teksas Üniversitesi'nde bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten ekip lityum iyon pil teknolojisini geliştirerek, depolamasını 2 kat artıracak bir yöntem keşfetti. 

Yıllardır lityum iyon pillerin anotları için grafit ve bakır kullanılıyordu. Ekip ise daha iyi performans gösteren alternatif arayışına girdi. 

Tarafından geliştirilen yeni bir kalay alüminyum alaşımı depolama performansını iki katına kadar çıkarabiliyor.

Bu teknolojinin kısa vadede hayatımıza girmeyeceğini göz önünde bulundurursak geçici bir çözüm olarak hızlı şarj olan telefonları tercih etmekte fayda var.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 17:28
  1. pil
  2. şarj
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