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Akıllı telefonların ekranı kendi kendini tamir edecek!

Akıllı telefonların en pahalı parçalarından biri olan ekranların zarar görmesinin önüne geçilmek isteniyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:17
Akıllı telefonların ekranı kendi kendini tamir edecek!

Akıllı telefonlarda "ekran kırılması" çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Teknoloji ne kadar hızlı gelişse de bu konuda yavaş ilerliyor diyebiliriz.

Özellikle yeni modellerde ön ve arka tarafın tamamen cam olası tehlikenin boyutunu arttırıyor. Motorola bu konuda aldığı bir patent ile ekran kırılma korkusuna kısmen de olsa çözüm getirmeye hazırlanıyor.

Alınan patente göre "Akıllı cam" olarak isimlendireceğimiz bir ekran camı sayesinde ekranımızda küçük bir çatlak oluştuğunda, cihazımıza hasarlı bölgeyi tarif ediyoruz. Cihazımız tarif edilen bölgeye ekrana bağlı teller ile elektrik göndererek ısıl işlem uyguluyor ve onarıyor. İşlemden sonra akıllı telefonumuz yeniden hasarsız bir telefon ekrana kavuşuyor.

Bu onarım işlemi her ne kadar basit olsa da gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Zira Motorola da bu teknolojinin yanlış anlaşılmaması için açıklamasında oldukça temkinli davrandı. Şirket, patent ile ilgili açıklamasında, "En azından bazı deformasyonları onarabilir." ve ‘’Akıllı cam parçalanırsa ya da bir iç parça zarar görürse, cihazın kendini orijinal haline döndürmesi mümkün değildir.’’ dedi.

shiftdelete'in haberine göre Motorola'nın patentindeki bu güzel ve kullanışlı teknolojiyi muhtemelen yakın zaman içerisinde göremeyeceğiz. Ekranların kolay kırılmasından ve teknolojik cihazların fazla hassas olmasından şikayet edenler için oldukça yararlı bir teknoloji olacağı kesin.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:17
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