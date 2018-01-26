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Akıllı telefon fiyatları yeniden yükselişte!

Kullanıcıların akıllı telefonlar için ödedikleri fiyatlar uzun zaman sonra yeniden artışa geçti. Ortalama fiyat artışının en büyük sebebi ise iPhone X olarak gösteriliyor.

26 Ocak 2018 Cuma 10:16
Akıllı telefon fiyatları yeniden yükselişte!

Akıllı telefon fiyatları 2012 yılından başlayarak düşmeye başlamış ve herkes için daha ulaşılabilir araçlara dönüşme yoluna girmişti.

Kablosuz bağlantı ve mobil donanım fiyatlarının düşmesiyle, daha fazla firma daha çok uygun fiyatlı akıllı telefon geliştiriyor, GSM operatörleri ise yaptıkları kampanyalarla abonelerinin daha az ödeyerek bu cihazlara sahip olmasını sağlıyordu. Bir dönem Apple bile uygun fiyatlı iPhone'lar geliştirerek, bu uygun fiyat akımına katılmıştı.

Statista verilerine göre, akıllı telefon pazarı yeniden ileri seviye pahalı cihazların büyüsüne kapılmış durumda. 2017'nin son çeyreğinde satışa sunulan akıllı telefonların ortalama fiyatı 363 dolara yükselerek, 2012 yılı seviyesine en yakın değere ulaştı.

Uzmanlar, pazardaki ortalama fiyat artışının çoğunlukla 1.000 dolarlık iPhone X nedeniyle yaşandığına dikkat çekiyorlar.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:16
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