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Akıllı cep telefonları yeni nakit aracı oldu

Günlük nakit yaratmak için 12-24 ay taksitle taahhütlü alınan yüksek tutarlı, yeni nesil ceptelefonları, ambalajı açılmadan başka bayiye 500-600 TL’ye kadar satılıyor.

16 Şubat 2018 Cuma 08:35
Akıllı cep telefonları yeni nakit aracı oldu

Ceptelefonları, konuşmanın yanı sıra nakit yaratma aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını gidermek ve günlük nakit yaratmak için 12 ya da 24 ay taksitle aldığı yüksek tutarlı, yeni nesil cep telefonlarını, ambalajını bile açmadan bir başka bayiye 500-600 TL’ye kadar indirimle satıyor.

AYDA 50 BİN CEP TELEFONU

Bazı vatandaşlar da internet üzerinden satışa sunuyor. Böylece, nakit ihtiyacını karşılıyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, Türkiye’de her ay 500 bin dolayında cep telefonunun GSM operatörlerinin yetki verdiği bayiler üzerinden 12 ya da 24 ay taksitle satıldığını belirterek, “Bizim hesaplamalarımıza göre bunların en az 50 bini, ambalajı açılmadan başka bir bayiye belli bir indirimle satılıyor veya internetten satışa sunuluyor” dedi.

Bu vatandaşların, özellikle binlerce liralık yüksek tutarlı telefonları tercih ettiğini belirten Ekşi, “Vatandaş, daha fazla nakit yaratmak için piyasanın en pahalı telefonlarını satın alıyor. Bunları yerine göre 500-600 TL indirimle hemen satıyor ve elinden çıkarıyor. Bu indirim cazip bir seçenek olarak ortaya çıkıyor” dedi.

TAKSİTLER NASIL TAHSİL EDİLİYOR?

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre uzmanlar, GSM operatörünün yetkilendirdiği bayiden abone bir telefon satın aldığında, taksitler için her ay bu aboneye bildirdiği adrese fatura gönderildiğini belirterek, “Abone, telefonu elden çıkarsa bile taksitlerini ödemeye devam ediyor. İlgili SIM kart üzerinden konuşma yapıyorsa taksitin yanı sıra konuşma bedeli de faturaya yansıtılıyor” dedi. Taahhüt SIM karta tanımlandığı için, telefonun yeni sahibi, yeni hat alabiliyor.

HER YIL 13 MİLYON CEP TELEFONU SATILIYOR

Uzmanlar, Türkiye’de birçok kişinin birden çok cep telefonu bulunduğunu belirterek, “Her yıl ortalama 12-13 milyon dolayında cep telefonu satılıyor” dedi.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:35
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