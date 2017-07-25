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Akıllara durgunluk veren hırsızlık girişimi

Beşiktaş'ta duvarı delen acemi hırsızlar kuyumcu dükkanını soymaya kalktı. Hırsızlar alarmın çalmasıyla bir şey alamadan geri kaçtı

25 Temmuz 2017 Salı 10:20
Akıllara durgunluk veren hırsızlık girişimi

 Beşiktaş'ta gece saatlerinde kuyumcu ve mücevher dükkanını soymaya kalkan acemi hırsızlar alarmın çalmasıyla bir şey alamadan geri kaçtı. Hırsızların, kuyumcuya girebilmek için duvarı delmesi ise şaşkınlığa sebep oldu. 


  Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaş’ta bir kuyumcu ve mücevher dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kuyumcu ve mücevher dükkanını soymaya kalkan hırsızlar kuyumcunun yan tarafında bulunan metruk binanın içine girdi. Binadan, kuyumcunun arka tarafına gelen hırsızlar duvarı deldi. Duvarın delinmesinden dolayı alarm çalmaya başladı. Alarmı duyan acemi hırsızlar hiç bir şey alamadan geri kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanı açan iş yeri sahibi dükkandaki deliği görünce şaşkına döndü. İş yeri sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi.
  Olay anında alarmın çaldığını söyleyen iş yeri sahibi Mustafa Ülvan, “Yan bina metruk bir bina. Oradan girip gece 02.15’te soymaya kalkmışlar. Zaten alarm çaldı, alarm şirketinden aradılar. Ben kameralara baktım ama herhangi bir hareket göremediğim için her hangi bir şey olmadı. Alarmı görüp kaçtılar” dedi.
  Hırsızlar önce merdiven dayadı ardından da kuyumcu dükkanının arkasındaki metruk binaya girdi. Hırsızlar yanlarında matkap delici aletler, çekiç gibi aletleri kullanış.
  Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:20
  1. beşiktaş
  2. hırsız
  3. kuyumcu
  4. Sabah
  5. İstanbul
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