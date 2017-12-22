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Akılalmaz iddia! Bakanlık açıklama yaptı...

Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Uçaklarımızın attığı bombalar sahte" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 15:55
Akılalmaz iddia! Bakanlık açıklama yaptı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde bazı basın organlarında, "Bu plan Mehmetçik için katliam planıdır" ve benzeri başlıklarla gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi.

Söz konusu haberlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışından satın alınan genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair yersiz iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, "Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."

SAYGI ÖZTÜRK'TEN AKILALMAZ İDDİA

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Maalesef uçaklarımızın attığı bombalar sahte… Son bir ayda, Van, Şırnak, Bitlis bölgesinde çok net iki olay var. 7 kişilik terörist guruba üç bomba atılıyor, 25-30 metre yakınlarına düşmesine rağmen bir terörist yaralı kurtuluyor. Diğer olayda uçak bombası, ağaç altında oturan iki teröristin 8 metre dibine düşüyor ancak bunlar da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp gidiyor. Bu nasıl bir iş? Normalde tek bomba 300 metre mesafede ne varsa öldürür. Bombaları üreten de ABD firmasıdır." diye yazmıştı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AlkolikNecmiAlkolikNecmi5 sa önce
    Hatta bir tanesini ben havada yakaladim, o ne işti öyle...hemen araştirilsin.
  • avcıavcı23 sa önce
    Doğruluğunu yanlışlığını tartışacak vakit yok iğneden ipliğe herşeyimizi kendimiz üretmeliyiz ACİLENNNNN
  • RecepRecep1 gün önce
    Bu iddia doğruysa o bombaların üstüne abd büyük elçisini oturtun o sarı trumpa yolllayım
  • NurNur1 gün önce
    Gelip bunu saygı öztürkemi şikayet etmiş asker vay canına bu kadar yekilimi bu adam yoksa gaiptenhaber mi alıyor
  • ceyhunceyhun1 gün önce
    Saygı Öztürkü bir direğe bağlayıp yakınına bir yere f16 bombası atmak lazım patlayıp patlamadığını tespit etmiş oluruz, Saygı Öztürk içinBir tehlike yok nasılsa patlamıyor....
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Vay vay vay kesmiş kuşa dönmüş yazım,yazık çok yazık. Hak söylemek hak yazmak için akit derdim akit. Ne yalanmış be....
  • NizamNizam1 gün önce
    Metresine kadar mesafeyi nasıl ölçmüş bu saygı öztürk?Birileri de teröristlerin piknik yaptığını söylemişti.Ordaki teröristlerin bilebileceği bilgiye nasıl sahip oluyorlar?
  • Ugur AKTAŞUgur AKTAŞ1 gün önce
    Bu sözcü ne zamandan beri vatanperver oldu
  • AydınAydın1 gün önce
    Ne içtin be adam
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 gün önce
    Bizim bomba almamız çok abes bol bol uretip ıtlerin üzerine atmalayız.
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