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Akıl sağlığı yerinde mi? Sonuçlar...

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk yılı geride kalırken kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:14
Akıl sağlığı yerinde mi? Sonuçlar...

ABD'de son günlerde tartışma konusu olan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara Beyaz Saray doktorları nokta koydu.

Kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilen ABD Başkanı'nın tamamen sağlıklı olduğu, sadece fazla kilolarından dolayı karbonhidratı kesmesi ve günlük egzersiz yapmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Seçim kampanyası döneminde sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşmayan Trump'la ilgili bunama belirtileri olduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı. Gazeteci Michael Wolff'un Ateş ve Öfke isimli kitabında Trump'ın çocuksu ve değişken olarak tasvir edilmesi de tartışmaları alevlendirmişti. Ancak Donald Trump'ın mental testleri de başarıyla geçtiği belirtildi.

Trump'ın, Dr. Ronny Jackson'dan kendisine mental test yapılmasını istediği ve Alzheimer ile bunama belirtilerinin arandığı 30 soruluk bir teste sokulduğu ifade edildi. Trump'ın testi 30'da 30 yaparak tamamladığı doktoru tarafından açıklandı.

İddiların aksine mental sağlığında bir sıkıntı görülmeyen Trump'ın tek probleminin fazla kiloları olduğu kaydedildi. 1.9 metre boyunda ve 108 kilo olan ABD Başkanı'ın sağlığını etkileyen fazla kilolarından kurtulmak için doktor gözetiminde diete başlayacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:14
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  3. Dr. Ronny Jackson'
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