Akıl sağlığı için kontrole giriyor

“Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden” adlı kitapta sarı şeytanın akıl sağlığının yerinde olmadığı ABD’de tartışma konusu oldu. Trump da cuma günü ülkenin en büyük hastanesinde sağlık kontrolünden geçip, spekülasyonların önüne geçmek istiyor.

Amerika’da başkan seçildiği günden beri büyük tepkiler alan Donald Trump, şimdi de akıl sağlığının yerinde olduğunu, yani deli olmadığını ispatlamaya çalışacak...



Amerika’da geçen hafta piyasa çıkan “Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden” adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının Başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak isteyen sarı şeytan göreve gelmesinden bu yana ilk kez resmi sağlık kontrolünden geçirilecek.



The Telegraph’ın haberine göre, akıl ve fiziksel sağlığının başkanlık görevi için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü, cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC’deki ‘Walter Reed National Military Medical Center’da yapılacak. Sağlık kontrolünü ise Trump’ın selefi Barack Obama’nın doktoru yapacak.



OBAMA’NIN DOKTORU KONTROLDEN GEÇİRECEK



Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Başkan’a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında sorular sorulacak. Kan ve idrar testleri yapılacak, kalp sağlığı kontrol edilecek. Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.



Obama 2016’daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı. Trump bu adımla kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor. Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump’ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.



“Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden” kitabının yazarı gazeteci Michael Wolff, Trump’ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca ‘eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını’ ve ‘aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini’ yazmıştı.



Trump ise kitabı ‘uydurma’ olarak nitelemiş ve ‘Çok istikrarlı bir dahiyim’ açıklamasında bulunmuştu. Kitapta Sarı şeytanın sinsi, dünyaya yönelik hain planları ve eşiyle ilgili durumları da tedaylı olarak yazılmıştı.

Başkan olmadan da çok defa saçma sapan mesajlar veren ABD Başkanı Trump’ın anlamsız mesajlarını bir firma bir tuvalet kağıdına yazdırarak satışa çıkardı. Sarı şeytan 2006’da “Eğer Ivanka kızım olmasaydı, belki onunla çıkabilirdim” diyerek sapıklığını ortaya koyarken, başkan olduktan sonra kendisine tepki gösteren beyzbol oyuncularıyla söz dalaşına girdi. Meksika sınırını duvarla kapatacağı saçmalığını ortaya atan Trump, birçok defa kadın gazetecilere hakaret etti. Müslümanların ABD’ye girmesine karşı olduğunu belirten sarı şeytan son olarak bütün dünyanın karşı olmasına rağmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan edip büyük tepki çekti.