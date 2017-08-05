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Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni projeleri konuştu

Eskişehir merkezli Akil Gençler Platformu üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret ederek, yeni projeler hakkında görüştüler.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni projeleri konuştu

Ziyaret sırasında gençlik projelerinden tarım ve hayvancılık alanına kadar bir çok konuda sohbet edilirken, Bakan Fakıbaba, gençlerin ziyaretinden dolayı çok memnun kaldığını dile getirdi. Akil Gençler’in her zaman destekçi olduklarını belirten Bakan Fakıbaba, gençlere yönelik yeni projelerin de olacağının müjdesini verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ise, "Referandum çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayıp programlarımıza katılan bakanımız Fakıbaba’yı ziyarete geldik. Bundan önceki görevlerinde olduğu gibi, yeni görevini de en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Tarım ve hayvancılık alanında gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçmesini talep ederek, hayırlı olsun dileklerimizi sunduk" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
  1. Eskişehir
  2. Ahmet Eşref Fakıbaba
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