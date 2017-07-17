Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akıl almaz olay! Yol verme tartışmasında sürücüleri ayıran esnaf…

Pendik'te trafikte kavga eden iki sürücüyü ayıran Bayram Baydar,yaklaşık 10 dakika sonra iş yerine gelen sürücü tarafından vurularak öldürüldü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44
Akıl almaz olay! Yol verme tartışmasında sürücüleri ayıran esnaf…

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Numan Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol verme tartışması yaşayan iki  sürücü kavga etti. Hemen işyerinin önündeki kavgaya esnaf Bayram Baydar (45) müdahale etti. Kavga eden sürücüler olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra kavga eden sürücülerden Engin Karamahmutoğlu, araç kiralama işi yapan Baydar'ın işyerine gelerek tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü Karamahmutoğlu yanındaki tabanca ile Baydar'ı vurdu. Yaralanan Bayram Baydar, haztaneye kaldırıldı. Baydar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engin Karamahmutoğlu ise Pendik Çamçeşme Polis Merkezini'ne giderek teslim oldu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44
  1. kavga
  2. yol verme
  3. Pendik
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    1. Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
    2. 'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı..
    3. 200 bin yıllık insan izleri bulundu!
    4. FETÖ şüphelisi polisten kaçmak için..
    5. TEOG'da "açık uçlu" soru dönemi başlıyor
    6. Futbol camiasında biten transferler
    7. Irak'tan kritik petrol hamlesi
    8. Ve Beşiktaş'a 120 Milyon TL'lik yıldız..
    9. Irak'tan flaş petrol kararı! Dev..
    10. Akıl almaz olay! Yol verme..
    11. Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı için 60..
    12. Gizli toplantıda harita başında..
    13. Galatasaray yıldız ismi sağlık..
    14. Hakkari'de patlama! Çok sayıda..
    15. Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz..
    16. O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    17. 'Ayağım da kırılsa oynarım'
    18. İstanbul'da yol kavgasını ayırdı,..
    19. Mısır'da şok görüntü: Cami mahyasında..
    20. Fenerbahçe'de Emre Mor paniği
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!
    Erdoğan’ı koruyan F-16 pilotu… Bakın kim çıktı!
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı