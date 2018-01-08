Akıl almaz olay! Son anda fark edildi

Ekiplerin dikkati ile yakalanan şahıs, polise teslim edildi. Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yaşanan uçağa kaçak yolcu binmesi olayı bugün bir kez daha tekrarlandı. Havalimanındaki güvenlik noktalarını aşarak uçağa kadar gelen bir şahıs, son anda farkedildi. Airporthaber'e gelen bilgilere göre, olay bu sabah saat 09.00'da İstanbul-Antalya seferini yapacak bir havayolları uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak kalkış öncesi yolcu alımını yaptı ve sefer için hazırlıklarını tamamladı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra ekipler uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Ancak sayımda bir yolcu fazla olduğu anlaşıldı. Kısa süre sonra o kişinin, bileti olmaksızın uçağa binen bir şahıs olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından havalimanı emniyetine bilgi verildi. Polis, uçağa kaça yollarla binen şahsı gözaltına alarak Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi. KAYNAK: Airporthaber.com