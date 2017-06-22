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Akıl almaz olay! Polis her yerden para topladı…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin  ikazına rağmen kaçan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:39
Akıl almaz olay! Polis her yerden para topladı…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin "dur" ihtarına  uymayıp kaçan Otomobildeki biri kadın 3 kişi kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Taşyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri,  şüphelendikleri 48 JY 668 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı.  Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat kovalanan otomobil, polis aracıyla yolu  kesilerek durduruldu.

Otomobil sürücüsü Eray Y. ile araçta bulunan Birkan Ç. ve Ayşegül K.  gözaltına alındı.

Kovalamacanın başladığı noktada arama yapan polisler, yol kenarına  atılmış 50, 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan 12 bin 700 lira buldu.

İlk incelemede sahte olmadığı tespit edilen paralar, emniyete  götürüldü.

Polis, araçtaki kişilerin kaçmalarının nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:39
  1. muğla
  2. şüpheli araç
  3. yol kenarına paraları attılar
  4. Fethiye
  5. Otomobil
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