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Akıl almaz olay! Bu kazayla hayatı karardı

İstanbul Sarıyer'de sahilde yürüyüş yaptığı esnada başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Burçin Gülümser'in kafatası çatladı, beyni hasar gördü. Talihsiz genç görme ve konuşma yetisini kaybetti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
Akıl almaz olay! Bu kazayla hayatı karardı

İstanbul Sarıyer'e bağlı Aşiyan'da balık tutmaya çalışan C.A., oltasını arkasında yürüyen Burçin Gülümser'e (34) isabet ettirdi. Gülümser'in başına çarpan olta kurşunu beynine hasar verdi. Oltanın iğnesi de gözüne saplandı. Bir dizi ameliyat geçiren Gülümser, görme ve konuşma yetisini kaybetti.

Olay, Aşiyan Mezarlığı sahilinde 20 gün önce meydana geldi. İddialara göre, amatör olarak oltayla Boğaz'da balık tutmaya çalışan C.A. oltaya yemi taktı. Ardından

KAFATASI KIRILDI

Olayın hemen ardından sahile sağlık ekipleri çağrıldı. Gülümser gözüne saplanmış olta iğnesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olta iğnesinin sağ gözüne saplanması, kurşununun ise kafatasını kırıp beynine zarar vermesi nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Gülümser hayata tutundu. Ancak görme ve konuşma yetisini kaybetti. Gözaltına alınan C.A. ise ifadesinde "Denize oltayı salladım, adama çarptı. Görmedim, kazayla oldu. Kendisini tanımıyorum" dedi.

C.A. serbest kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Gülümser'in yakınları "Kıyıda olta ile balık avlayan biri, bir anlık dikkatsizlikle bir insanın hayatını kararttı. Yetkililerin kıyıdaki balık avlayanlara karşı başka kazalar olmadan tedbir alması gerek" dedi. (Sabah)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  1. olta kazası
  2. İstanbul Sarıyer olta kazası
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