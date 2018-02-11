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Uçakta akıl almaz ihmal...Acil çıkış kapısı düştü

Laos’tan Nijerya'nın başkenti Abuja’ya giden Dana hava yollarına ait yolcu uçağının piste iner inmez acil çıkış kapısı düştü.

11 Şubat 2018 Pazar 11:18

Yolcuların aktardığına göre, acil çıkış kapısının uçuş boyunca gevşek olması ve tıkırdamasına rağmen uçuş görevlileri her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Uçak piste indiğinde ise kapı büyük bir gürültüyle düştü, bir yolcu kapının altında kalarak yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Yolcu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde uçağın kapısı açık şekilde pistte ilerlediği görülüyor.

Dana hava yolu şirketi, kazının yolcuların müdahalesi yüzünden düştüğünü iddia ederek sorumluluk kabul etmedi, yolcular ise hiçbir yolcunun kapıya dokunmadığını savundu.

Dana hava yollarının uçuş izni, 2012 ve 2013 yıllarında meydana gelen iki kaza sebebiyle bir yıllığına askıya alınmıştı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:18
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