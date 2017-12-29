Akif’in yazdığı son el yazısı mektup Pendik'te sergilendi

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 81. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Ummana Dökülen Irmaklar” Serginin açılışı PendikMehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Akif’e, ailesine ve dostlarına ait fotoğraf ve dokümanların yer aldığı serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Akif, bizlere rehber olmuş bir şahsiyet. Her genç, onu tanımalı ve anlamalı. Bu sergi bu anlamda büyük fırsat.” şeklinde konuştu.

Hayattayken yazdığı son mektup sergileniyor

Koleksiyoner M. Ruyan Soydan’a ait eserlerin yer aldığı “Ummana Dökülen Irmaklar” adlı sergide Akif ve ailesine ait eserlerin yanı sıra yakın dostlarına ait tamamı orijinal çok sayıda dergi, kitap, fotoğraf ve taş plaklar yer alıyor. Sergide el yazması eserler arasında en dikkat çeken ise Akif’in hayattayken yazdığı son el yazması mektup oldu. 1936 yılında Eşref Edib Fergan’a yazılan mektubun orijinali ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Akif’in yakın dostlarını anlattılar

Sergi sonrası ise “Mehmet Akif Ersoy’un Dost Çevresi” adlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Turgay Anar’ın yaptığı panelde; Prof. Uğur Derman, Beşir Ayvazoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Hansu, sırasıyla Akif’in dostları Fuat Şemsi İnan, Mithat Cemal Kuntay ve Babanzade Naim Bey’i anlattılar. Yaklaşık 1 saat süren panel, Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.