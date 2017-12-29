Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akif’in yazdığı son el yazısı mektup Pendik'te sergilendi

Pendik'te düzenlenen 'Ummana Dökülen Irmaklar' adlı sergide Akif ve ailesine ait eserlerin yanı sıra yazdığı el yazısı mektup sergilendi.

29 Aralık 2017 Cuma 08:42
Akif’in yazdığı son el yazısı mektup Pendik'te sergilendi

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 81. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Ummana Dökülen Irmaklar” Serginin açılışı PendikMehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Akif’e, ailesine ve dostlarına ait fotoğraf ve dokümanların yer aldığı serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Akif, bizlere rehber olmuş bir şahsiyet. Her genç, onu tanımalı ve anlamalı. Bu sergi bu anlamda büyük fırsat.” şeklinde konuştu. 

Hayattayken yazdığı son mektup sergileniyor 

Koleksiyoner M. Ruyan Soydan’a ait eserlerin yer aldığı “Ummana Dökülen Irmaklar” adlı sergide Akif ve ailesine ait eserlerin yanı sıra  yakın dostlarına ait  tamamı orijinal çok sayıda dergi, kitap, fotoğraf ve taş plaklar yer alıyor. Sergide el yazması eserler arasında en dikkat çeken ise Akif’in hayattayken yazdığı son el yazması mektup oldu. 1936 yılında Eşref Edib Fergan’a yazılan mektubun orijinali ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 

Akif’in yakın dostlarını anlattılar 

Sergi sonrası ise “Mehmet Akif Ersoy’un Dost Çevresi” adlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Turgay Anar’ın yaptığı panelde; Prof. Uğur Derman, Beşir Ayvazoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Hansu, sırasıyla Akif’in dostları Fuat Şemsi İnan, Mithat Cemal Kuntay ve Babanzade Naim Bey’i anlattılar. Yaklaşık 1 saat süren panel, Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:42
  1. Mehmet Akif Ersoy
  2. mektup
  3. Milli Şair
  4. Pendik
  5. Dr. Kenan Şahin
  6. Prof. Uğur Derman
  7. Beşir Ayvazoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY o biletleri ücretsiz değiştirecek
    1. THY o biletleri ücretsiz değiştirecek
    2. Mumbai'de rastaurant yangını: 15 kişi..
    3. İstanbul Ümraniye'de PTT soygunu
    4. Kocaeli'nde kağıt deposunda büyük..
    5. Dünya devi tüm müşterilerinden 'özür'..
    6. Çin'de hava kirliliği alarmı
    7. İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’..
    8. Vatandaşı sevindiren haber! Artık o..
    9. New York'ta feci yangın... Diri diri..
    10. ABDde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
    11. Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı
    12. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda..
    13. Akif’in yazdığı son el yazısı mektup..
    14. 20 sayfalık itiraf! Teslim olup her..
    15. 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi..
    16. 2018 asgari ücret ne kadar olacak?..
    17. Kamyonet metrobüs yoluna daldı:..
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Surda bir gedik açtık
    20. Suudi Arabistan'ın Mekke planı
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı
    BAE'ye kötü sürpriz! Ertelemek zorunda kaldı