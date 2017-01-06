Akif İnan Vakıf Beratı Başbakan Yardımcısı Kaynak’tan teslim alındı

Vefatının 17. Yılında Memur-Sen Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, Memur-Sen tarafından düzenlenen “Kardeşliğin Şairi, Birliğin Sendikacısı” temalı programla anıldı. Ankara Palas Devlet Konuk Evinde yapılan anma etkinliğine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu, Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti 22.23.24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen Memur-Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkan ve başkan yardımcıları, Memur-Sen’in eski yöneticileri, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve davetli katıldı.

Kaynak: Akif İnan Dostlarını Hürmetle Selamlıyorum

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Memur-Sen’in Mehmet Akif İnan’ın mirasına sahip çıktığını vurgulayarak, “Mehmet Akif İnan, Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi, ‘Tohum saç, yeşermezse toprak utansın’ uyarınca Memur-Sen’i kurmuş ve şuan da görüyoruz ki Memur-Sen milyonlara ulaşmıştır. Hepimizin Türküsü birdir, medeniyettir. Akif İnan’ın dediği gibi, ‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası.’ Akif İnan, ‘Anamı sorarsan büyük doğudur. Batı ki sırtımda paslı bıçaktır’ derken, günümüz koşullarını görebildiği açıktır. İnan ağabeyimiz ‘Destanlar yayılır mezarımızdan’ diyor. Hamd olsun destanlar yazılıyor, yayılıyor. Akif İnan ve arkadaşlarının bayrağını Memur-Sen ailesi daha ileriye taşıyor. Memur-Sen, mazlumlar nerede varsa orada var. Memur-Sen İnsanlık mücadelesi veriyor.”

Kaynak, İzmir’de gerçekleşen hain terör saldırısının Türkiye'nin huzuruna yönelik olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: “Bunlar bizi terörle mücadeleden saptırmayacaktır. Çok yakında göreceğiz. Bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz. Çok dikkati ve azimli bir mücadeleyi güvenlik güçlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz yürütmektedir. İzmir'den dolayı ben önce İzmir'e, sonra bütün ülkemize, bütün milletimize taziyelerimi iletiyorum. Şehitlerimizin yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum.”

Programda yaptığı konuşmada Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, başta Mehmet Akif İnan olmak üzere ahirete intikal eden bütün teşkilat mensuplarını Rahmetle andı. Yalçın, Türkiye’nin 2016 yılında çok ağır imtihan geçirdiğini, İstiklalini ve istikbalini kurtarma yolunda milletin, canını ortaya koyduğu bir yılın geride kaldığını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini ve sonrasında devam eden terör olaylarını kınayan Yalçın, “15 Temmuz’daki İstiklal Mücadelesinde, bunun artçıları şeklinde devam eden terör olaylarında ve terörle mücadelede şehit olan aziz vatana evlatlarına da Yüce Rabbimden Rahmet niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yalçın: Anadolu Asla Diz Çökmeyecek

İzmir’deki terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy ve İzmir saldırıları 15 Temmuz hain darbe girişiminin artçılarıdır. Terör koalisyonu, bu saldırılarla ayağa kalkan Anadolu’ya diz çöktürmeye çalışıyor. Ama başaramayacaklar, ayağa kalkmış Anadolu’yu diz çöktüremeyecekler. DAEŞ’i, FETÖ’sü, PKK’sı, DHKP-C’si kim gelirse gelsin, milletimiz duruşunu sürdürecek ve terörü alt edecek. Terör koalisyonu başarılı olamayacak, milletimiz sağduyusuyla her türlü saldırıyı bertaraf edecek” şeklinde konuştu.

İnan Medeniyet Kaygısı Taşıyan Kamu Çalışanlarının Lideriydi

Mehmet Akif İnan’ın, bir öğretmen, bir kamu çalışanı, bir Müslüman Aydın olarak eğitim çalışanlarının doğru temsil edilmesi bakımından önce 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen’i, ardından da 9 Haziran 1995’te Memur-Sen Konfederasyonu’nu kurduğunu kaydeden Yalçın, “Bir medeniyet kaygısı içerisinde bulunan, milli duruş sahibi kamu çalışanları, 1990 yılından itibaren sendikal alandaki temsili yerine getirmek üzere arayış içerisine girmişler ve İstişareler sonucu, hareketin liderliğini yapacak kişi üzerinde yoğunlaşarak; ilkeli, realist, birleştirici vizyona ve karizmaya sahip, kucaklayıcı, sürükleyici bir liderliği şahsında toplamış olan, Ankara Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mehmet Akif İnan’da karar kılmışlardır. Mehmet Akif İnan’ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen bugün 400 bini aşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası, 1 milyona yaklaşan üyesiyle Memur-Sen de Türkiye’nin en büyük konfederasyonudur. M.Akif İnan, sivil alandaki nitelikli bir yapının önemini idrak etmiş ve çalışmalarını böyle bir yapının inşasına teksif etmişti” dedi.

İnsan Hakları ve Emeğin En Büyük Savunucusu Olduk

Mehmet Akif İnan’ın en büyük eserleri olan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in bugün, Türkiye’nin en büyük sivil toplum yapılanmalarına dönüştüğünü vurgulayan Yalçın, “Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’de demokrasinin, insan haklarının ve emeğin en büyük savunucusu olmuş, bunun yanında dünyadaki mazlum Müslümanların en büyük sığınağı haline gelmiş, sadece Türkiye’de emek ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış, Filistin, Suriye, Mısır, Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş gibi İslam coğrafyasındaki ülkelerde, nerede bir Müslümanın ayağına bir diken batmışsa onun acısını yüreğinde hisseden, ilgi ve duyarlığını bütün dünyaya teşmil eden bir örgüt hüviyetini taşımıştır. Bizler, Memur-Sen’in Mehmet Akif İnan’dan sonraki emanetçileri olarak, onun eserlerini büyütmenin, kamuoyuna ulaştırmanın, fikir ve düşüncelerine vakıf olanları artırmanın derdinde olduk. Memur-Sen’e, bağlı sendikalarımıza Mehmet Akif İnan’ın bize bıraktığı eserler ve emanetler olarak baktık. Bu vefat yıldönümünde de onun eserlerini, farklı bir çerçeve ile insanımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Vakfı, İnan’ın Eserlerini Kalıcı Kılmak İçin Kurduk

Mehmet Akif İnan’ın eserlerini sürdürülebilir kılmak Mehmet Akif İnan Vakfı’nın kurulduğunu dile getiren Yalçın, şu şekilde konuştu: “Vakfımızın Başkanı Ahmet Özer’dir. Şiiriyle, düşüncesiyle, aksiyonerliği ile kendisini bize, davasına, inancına vakfeden Mehmet Akif İnan’ın birikimini, bu vakıf aracılığı ile kalıcı ve kurumsal bir değer olarak da yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın bir çabası olarak Mehmet Akif İnan Vakfı’nı kurduk. Vakfımız, Türkiye’nin eğitiminden bilimine, kamu hizmetlerinden sendikal çabalara, araştırma geliştirme faaliyetlerinden yurt dışı ilişkilere, basın yayın alanından bilimsel çalışmalara kadar çok geniş bir alanda çalışmalara destek olacak, bu alanlardaki kaliteli çalışmaları yüreklendirecek, hatta ödüllendirecek bir düzlemde faaliyet yürütmeyi hedeflemektedir. Mehmet Akif İnan Vakfı ile Türkiye’nin kendini bulmasına yardımcı olacağız. Çocuklarımızın bizim davamızın misyonu ile yetişeceği, Mehmet Akif İnan’ın nasihatleri ile tanışacağı, birikimini yükleneceği bir atmosferin Türkiye sathında, hatta sınırlarımızı da aşacak bir tarzda oluşturulması azminde olacağız. Neslimizin inşasında her zaman özel bir yeri olan Mehmet Akif İnan’ın duruşu ve söylemi böylece yeni nesillerin inşasında daha yaygın, daha güçlü bir şekilde etkili olacaktır. Akif İnan’ın ‘Nehirler düşlerim göl kenarında’ tasavvuru vakfımız aracılığı ile hem gelecek nesillere ulaşacak, hem de daha kurumsal bir düzeyde tasavvurumuza öncülük edecektir.”

Gündoğdu: Mehmet Akif İnan Vakfı, Gerçek Bir Vefa Göstergesidir

Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM Meclis İdari Amiri ve Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, Mehmet Akif İnan’ın medeniyet davamızın öncüsü olduğunu belirterek, “Memur-Sen’e ve tüm davetlilere Akif İnan’ın dediği gibi vefa elbiselerini çıkarmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Akif İnan hak ve adaletin arandığı her yerde vardı. İnan sendikacılıkta çığır açtı. Mehmet Akif İnan Vakfı da, İnan’a gerçek bir vefa göstergesidir. Bu konuda emeği geçen tüm Memur-Sen ailesini tebrik ediyorum. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ‘İstiklal marşı’ neyse, yüzlerce kitabı yüzlerce eylemi olan Akif İnan’ın Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’i de odur” ifadelerini kullandı.

Terör olaylarına da tepki gösteren Gündoğdu, “Biz dünya 5’ten büyüktür dedikçe, terör koalisyonu ve arkasındaki destekçileri var gücüyle üzerimize geliyor. Bilsinler ki biz ayaktayız. Her türlü vesayete karşıyız. Terör örgütlerini lanetliyoruz” dedi.

Arslan: İnan, Azmini ve Kararlığını Bozmadı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında “Akif İnan hoca, çok naif bir insandı. Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş aşamasındaki tüm zorluklara rağmen, azmini kararlığını asla bozmadan hep ileriye bakarak hareket etti. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen bir liderlik yanı vardır. Memur-Sen’i bugün bu noktalara taşıyan irade Akif İnan’ın gösterdiği bu iradedir” diye konuştu.