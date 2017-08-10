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Akif Hamzaçebi : Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, "Bu topraklarda 20'nci yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği o Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır"diye konuştu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
Akif Hamzaçebi : Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Zeytinli Altınkum Meydanı'nda "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla düzenlenen kitap fuarında  bir söyleşiye katılan TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, gündeme ilişkin bazı konularda  değerlendirmelerde bulundu. Hamzaçebi, bundan sonraki ilk genel seçimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'ne geçileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin ciddi bir Anayasa tecrübesine sahip olduğunu belirten  Hamzaçebi, şunları kaydetti:"Sistemler kolay oluşmuyor, gelenekler kolay oluşmuyor. Mustafa Kemal  Atatürk, anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğinde, o meclisimiz onu  kabul ettiğinde, 1924 Anayasası'nı kabul ettiğinde bir gelenekten hareket etti.  Türkiye'de 1876 tarihinde Kanuni Esasi ile kabul edilmiş bir parlamenter sistem  vardı. TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tecrübeden hareketle Türkiye'yi tekrar  parlamenter sistemle yoluna devam etmesi konusunda bir adımla Türkiye'ye önderlik etti."

Hamzaçebi, parlamenter sisteminin Türkiye için bir gelenek olduğunu  söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna değinen Hamzaçebi, "Bu topraklarda  20'nci yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği o Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza  kadar yaşayacaktır.  'Yeni bir devlet kuruyoruz' diyenler söylediklerinin altında  kalacak. Bu Cumhuriyet'in, sarsılmaz değerleriyle sonsuza kadar ay yıldızlı  bayrağımız altında yaşadığını, yaşayacağını sadece Türkiye değil, bütün dünya  görecektir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
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