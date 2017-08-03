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AKİB'in ihracatında artış

AKİB Koordinatör Başkanı Arslan, "2016 yılı ilk 7 ayında 5 milyar 584 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde %23 artışla 6 milyar 889 milyon dolara yükseldi" dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:43
AKİB'in ihracatında artış

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, 2016 yılı ilk 7 ayında 5 milyar 584 milyon dolar olan birlik ihracatının bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artışla 6 milyar 889 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, AKİB ihracatının, 2017 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış kaydederek, 776 milyon dolara çıktığını belirtti.

İhracattaki başarının, 7 aylık dönemde de gözlemlendiğini kaydeden Arslan, "2016 yılı ilk 7 ayında 5 milyar 584 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artışla 6 milyar 889 milyon dolara yükseldi. Son 7 aylık dönemde Türkiye ihracatının yüzde 8,3'lük kısmı AKİB kanalıyla yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Arslan, temmuz ayında "demir ve demir dışı metaller ve çelik" ihracatında yüzde 95, "hazır giyim ve konfeksiyon" ihracatında yüzde 35, "mobilya kağıt ve orman ürünleri" ihracatında yüzde 34, "su ürünleri ve hayvansal mamuller" ihracatında yüzde 33, "hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri" ihracatında yüzde 15, "tekstil ve ham maddeleri" ihracatında yüzde 15, "yaş meyve ve sebze" ihracatında ise yüzde 2 oranında artış yaşandığını vurgulayarak, temmuzda en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:43
  1. Türkiye
  2. Irak
  3. Suriye
  4. Akdeniz
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Mısır
  7. Arabistan
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