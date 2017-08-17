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Akhisar’da mezarlıklar bayrama hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde mezarlıklarda sürdürdüğü hummalı çalışmaları Akhisar’da da tamamladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Akhisar’da mezarlıklar bayrama hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçe merkezinde mezarlık duvarlarının yapımını tamamladı. Ayrıca mezarlığın temizliği ve bakımı da yapılırken, mezarlık yolunda da trafik uyarı şeritleri çekildi. Mezarlık yolundaki derenin temizlenmesinin de tamamlanmasıyla ilçe mezarlığı, bayrama hazır hale geldi. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de yakından takip etti. Akhisarlılar adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürü borç bildiğini ifade eden Ensivri, “Akhisar’ımızda vatandaşlarımızın rahat ve güzel bir bayram geçirebilmeleri için çalışan, emek sarf eden mesai arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Mezarlıklarımız da bayrama hazır hale geldi. Çalışmalarımız bayramda da devam edecek” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
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  3. Akhisar
  4. Cengiz Ergün
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