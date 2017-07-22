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Akhisar Belediyespor,Trabzonspor'un eski golcüsü ile anlaştı

Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski golcüsü Paulo Henrique'yle prensipte anlaştı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:48
Akhisar Belediyespor,Trabzonspor'un eski golcüsü ile anlaştı

Süper  Lig'de uzun süredir Ricardo Vaz Te ve Sokol Cikalleshi'nin ayrıldığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski golcüsü Paulo Henrique'yle prensipte anlaştı.

2011-2014 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyerek Süper Lig'de 78 maçta 19 gol atan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, daha sonra Çin'de Shanghai Shenhua, Portekiz'de Estoril ve ülkesinde Sport Recife'de de oynadı. Henrique'nin Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle masaya oturarak 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:48
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