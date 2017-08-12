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Akhisar Belediyespor, Sivasspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk haftasında Akhisar Belediyespor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:40
Akhisar Belediyespor, Sivasspor'u tek golle geçti

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk haftasında Akhisar Belediyespor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

55. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in yaptığı ortada Onur Ayık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada sağ kanattaki Miguel Lopes'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paulo Henrique düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0

Müsabaka Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan takımlar, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Takımlar sahaya "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:40
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