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Akgün, yerli otomobile talip oldu

Yerli otomobile İzmir'den ilk talip İzmirli iş adamından geldi.

05 Kasım 2017 Pazar 09:27
Akgün, yerli otomobile talip oldu

İZEMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve RA Grup İnşaat, Kanal İzmir TV ile İzmir Haber Merkezi'nin bağlı bulunduğu 3A Medya Grubu Başkanı Rıdvan AKGÜN, 'Yeni üretilecek yerli otomobilden 2 adet de ben istiyorum. Her zaman ülkemizin, milletimizin ve devletimizin yanındayız' diye konuştu.

RA Grup İnşaat & Gayrimenkul LTD. ŞTİ. ile Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi'nin bağlı bulunduğu 3A Medya Ajansı LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, her gün saat 10'da Kanal İzmir Televizyonu'nda 'Günaydın Türkiye, Günaydın İzmir' programında 2021'de üretilecek yerli otomobillerden 2 tanesine talip olduğunu belirtti.

2 ARAÇ ALACAĞIM

Akgün şöyle konuştu, 'Milli birlik ve beraberliğimizin korunması, ülke ekonomisinin gelişmesi açısından ülkemize yatırım yapmalıyız. Eğer bu ülke yerli otomobili üretecek seviyeye geldiyse bizlere de sahip çıkmak, devletimizin yanında durmak düşer. Sanayi ve üretimde bağımsızlığımız her şeyin üzerindedir'

İzmir Haber Merkezi

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:27
  1. Yerli otomobil
  2. Rıdvan Akgün
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