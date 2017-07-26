Akgül’den yerinde inceleme

YENİ AKİT / ANKARA - Daha önce Yeşilbayır’da 1000 metre karelik alanda atölye çalışmalarının gerçekleştiğini ifade Akgül, “Bugün ise 4000 metre karelik alana sahip Kayaş Atölyeleri’mizde, alt yapısı oluşturulmuş, en verimli şekilde dizayn edilmiş, son teknoloji makinelerimiz ile yeni yerimizde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” dedi.

MALİYETİ EN AZA İNDİRGİYORUZ



İlçenin ihtiyacını dışa bağımlı olmadan belediyenin kendi tesislerinde üretim yapıldığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mevcut personel ve malzemelerle yapılan ürünler sayesinde büyük ölçüde tasarrufta sağlıyoruz” dedi. Atölyelerin üretim hedefleri hakkında da bilgi alan Akgül: “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün bünyesinde bulunan atölyelerde konteyner yapımından, kamelyasına, bank yapımından, oyun gruplarına, spor aletlerinden, ahşap mobilya yapımına kadar birçok kalemde üretim gerçekleştiriyoruz. Hem ilçemizin ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapıyoruz hem de maliyeti en aza indirgiyoruz” dedi. Denetimde Akgül’e, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin eşlik etti.