Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akgül’den yerinde inceleme

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri’ni yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:19
Akgül’den yerinde inceleme

YENİ AKİT / ANKARA -  Daha önce Yeşilbayır’da 1000 metre karelik alanda atölye çalışmalarının gerçekleştiğini ifade Akgül, “Bugün ise 4000 metre karelik alana sahip Kayaş Atölyeleri’mizde, alt yapısı oluşturulmuş, en verimli şekilde dizayn edilmiş, son teknoloji makinelerimiz ile yeni yerimizde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” dedi.

 MALİYETİ EN AZA İNDİRGİYORUZ

İlçenin ihtiyacını dışa bağımlı olmadan belediyenin kendi tesislerinde üretim yapıldığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mevcut personel ve malzemelerle yapılan ürünler sayesinde büyük ölçüde tasarrufta sağlıyoruz” dedi. Atölyelerin üretim hedefleri hakkında da bilgi alan Akgül: “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün bünyesinde bulunan atölyelerde konteyner yapımından, kamelyasına, bank yapımından, oyun gruplarına, spor aletlerinden, ahşap mobilya yapımına kadar birçok kalemde üretim gerçekleştiriyoruz. Hem ilçemizin ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapıyoruz hem de maliyeti en aza indirgiyoruz” dedi. Denetimde Akgül’e, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı  Ahmet Müfit Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin eşlik etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:19
  1. mamak belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat: Kaçın!
    1. Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat:..
    2. Akademisyenler Erdoğan'ın çağrısına ne..
    3. TRT'den "FETÖ yapılanması" açıklaması
    4. Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Misilleme..
    5. Terör devleti İsrail'e uyarı: Irak'tan..
    6. FED faiz kararını açıkladı!
    7. Bu hastalıklar sıcaklarla beraber..
    8. FETÖ elebaşından kaçın talimatı
    9. Aşağıçobanisa Halı sahası kullanıma..
    10. Denizli, Büyükşehir ile daha güzel
    11. Yenimahalle Belediyesi yaz kurslarında..
    12. Pursaklar Belediyesi’nden vergi..
    13. Akgül’den yerinde inceleme
    14. Kuşbakışı Ankara!
    15. Erdoğan'dan 'kaldırın' talimatı:..
    16. Doğal ürünler bahçesi açılıyor
    17. Muhtarlarla asayiş toplantısı
    18. Sağlıksız gıdaya geçit yok
    19. Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda..
    20. Kaldırımlar yeniden renkleniyor
    Kayıp 4 ton altın bulundu…
    Kayıp 4 ton altın bulundu…
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!