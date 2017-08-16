Akgül: Halk sağlığını koruyacak modern sistemlere geçiyoruz

YENİ AKİT / ANKARA - Üretim süreci baştan sona Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Mamak Kayaş Atölyeleri’nde yapılan konteynerlerden, Temmuz Ayı’ndan bugüne 500 adet yapıldı.

HER YERE DAĞITILACAK

Hem ayak pedalı hem de elle açılabilen yeni sistem çöp konteynerlerin bu yıl tüm Mamak’a yerleştirileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Atölyelerimizde yapılan üretimlerle doğru orantılı olarak mahalle ve caddelere dağıtımlarımız gerçekleştiriliyor. Mamak, hem şehir estetiğine katkı sunacak hem de halk sağlığını koruyacak daha modern sistemlere geçiyor” dedi.