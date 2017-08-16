Akgül: Halk sağlığını koruyacak modern sistemlere geçiyoruz
Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde hizmete sunduğu yeni model hijyenik çöp konteynerleri, cadde ve mahallelere dağıtılmaya devam ediyor.16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:36
YENİ AKİT / ANKARA - Üretim süreci baştan sona Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Mamak Kayaş Atölyeleri’nde yapılan konteynerlerden, Temmuz Ayı’ndan bugüne 500 adet yapıldı.
HER YERE DAĞITILACAK
Hem ayak pedalı hem de elle açılabilen yeni sistem çöp konteynerlerin bu yıl tüm Mamak’a yerleştirileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Atölyelerimizde yapılan üretimlerle doğru orantılı olarak mahalle ve caddelere dağıtımlarımız gerçekleştiriliyor. Mamak, hem şehir estetiğine katkı sunacak hem de halk sağlığını koruyacak daha modern sistemlere geçiyor” dedi.