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Akgöl’ü canlandırma çalışmaları başladı

Akgöl’ü canlandırma projesi kapsamında Prof. Dr. Nebiye Kökbudak Musaoğlu önderliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden ekipler çalışmalarını yapmak üzere Konya’nın Ereğli ilçesine geldiler.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Akgöl’ü canlandırma çalışmaları başladı

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nebiye Kökbudak Musaoğlu, "Akgöl’ü canlandırma projesi için startı verdik. Belediye Başkanımız Özkan Bey de bu projeyi titizlikle takip ediyor ve bize her türlü desteği veriyor. Arazi çalışmalarımıza başlıyoruz. Geoteknik analiz yapılacak yani toprak analizi yapacağız. Topraktan numuneler alarak toprağın ve zeminin özelliklerini araştıracağız. Ayrıca Aksaray Üniversitesinden de bir ekip gelecek ve birlikte su numuneleri alacağız. Ereğli’nin atık suyunun arıtılarak bölgeye verilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda üniversitemiz tarafından Akgöl’ün uydu görüntüleri kaydediliyor, biz de burada bununla ilgili ölçümler yapacağız. Oranın detaylı haritasını çıkaracağız. Umarım yapılan çalışmalar, verilen emekler sonuç verecek ve Akgöl’ün canlanmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Akgöl bizim çok önemli bir değerimiz. Göreve geldiğimizden beri oraya ne yapabiliriz ve eski haline nasıl getirebilirizi düşünüp durduk. Prof. Dr. Nebiye Kökbudak Musaoğlu hocamız ve ekibinin yapacağı çalışmalarla inşallah bu cennet yuvası eski günlerine kavuşacak. Şu arazi çalışmalarıyla beraber ilk adım atılıyor, hayırlı olsun. Belediye olarak bu projenin destekçisi olacak ve her türlü katkıyı sağlayacağız. Ereğlimiz için çok önemli olan ve şehrimizin havasını bile değiştirecek. Akgöl’ün canlanması adına yapılması gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
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  4. İstanbul Teknik Üniversitesi
  5. Yıldız Teknik Üniversitesi
  6. Belediye Başkanı Özkan
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