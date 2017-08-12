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Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği havayı temizledi

Karbon emisyonu azaltım konusunda sektörde örnek teşkil eden Akenerji, tüm yenilenebilir enerji yatırımları için karbon sertifikalandırma çalışmalarını başarıyla yürütmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı’ndaki faaliyetler nedeniyle oluşan karbon ayak izleri, Akenerji Uluabat Hidroelektrik Santrali’ne ait emisyon azaltım sertifikaları ile sıfırlandı. Bu sayede 150 bin ağacın absorbe edebileceği karbondioksit tutarı Akenerji tarafından temizlendi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:44
Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği havayı temizledi

Akenerji’nin rüzgar ve hidroelektrik santrallarına ait karbon sertifikaları sayesinde Türkiye’nin önde gelen firmaları,  kullandıkları enerjinin çevreye olan zararlı etkisini tamamen sıfırlıyor.  Akenerji ile karbon emisyonlarını nötrleyen firmalar “sürdürülebilirlik” çalışmalarında da büyük avantaj yakalıyor.

Akenerji’nin ICF Antalya Airports ile son 3 yıldır yaptığı işbirliği sonucu toplam 48.738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65.339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Bu rakam yıllık yaklaşık 150.000 ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına denk geliyor

Akenerji CEO’su Serhan Gençer ICF Antalya Airports’ın karbon ayak izini silmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi:

“Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden biri olan Akenerji olarak, yenilenebilir enerji portföyümüze çevreye olan duyarlılığımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız sebebiyle çok önem veriyoruz. ICF Antalya Havalimanı’nın 2016 yılında yaymış olduğu sera gazı emisyonunun tamamını Uluabat Hidroelektrik Santralimiz’e ait karbon sertifikaları sayesinde nötrledik ve böylece ICF Antalya Havalimanı’nın karbon ayak izini silmiş olduk. Ülkemizin turizm cenneti Antalya’nın dünyaya açılan kapısının, çevreyle ilgili bu duyarlılığına son 3 yıldır katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

ICF Airports Antalya CEO’su Serhat Soğukpınar ise yaşanabilir çevre için projelerini sürdüreceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

ICF Airports-Antalya Havaalanı olarak sürdürülebilir çevre stratejimiz ve şirket politikamız kapsamında 2009 yılında başlanan Havaalanı Karbon Akreditasyon projesini kısa süre içerisinde en üst seviyeye çıkararak sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde önemli katkılar sağlandı. Özellikle ülkemizin önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi olan Akenerji ile 3 yıldır sürdürülen işbirliği sonucu 48.738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65.339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi.  Toplam emisyonda önemli payı olan havacılık sektöründe emisyon sıfırlama (denkleştirme) ve emisyon azaltma faaliyetlerinde  öncülük misyonu üstlenerek iklim değişikliğine önemli katkı sağlayan çalışanlarımızı ve işbirlikleri için tüm Antalya Havaalanında bulunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:44
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