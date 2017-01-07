'Akdeniz'deki güçümüzü istediğimiz an artırabiliriz'

Rusya'dan "Suriye'deki güçlerini azalttığına dair haberler ile ilgili" açıklama geldi.



Sputnik'in haberine göre Rusya Filosunu Destekleme Hareketi Başkanı Mihail Nenaşev şunları söyledi:



"Amiral Kuznetsov ve Pyotr Velikiy gemileri Kuzey Filosu'nun diğer destek araçları gibi Suriye'deki aşırıcı grupların etkisiz hale getirilmesi yönünde yürüttüğümüz hava operasyonlarının güçlendirmek için kilit rol oynadı."



NEDEN AYRILACAKLAR?

Nenaşev, gemilerin görevlerini büyük ölçüde tamamladıkları için Akdeniz'den ayrılacaklarını belirtti.



RUSYA SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?



Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Başkomutan Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerini azaltmaya başladıklarını ve Suriye'den ayrılacak ilk grup arasında Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve Pyotr Velikiy kruvazörünün yer aldığını belirtmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Moskova ve Ankara'nın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması sağlanması sonrası bu ülkeden Rus askeri güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını almıştı.



Rusya'nın askeri varlığını azaltması söz konusu "ateşkes" anlaşmasının gereklerinden biriydi.