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Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş gemisi Rum gemisini takibe aldı

TCG Gökçeada Fırkateyni, Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için doğalgaz arayacak olan gemiyi izlemeye aldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:19
Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş gemisi Rum gemisini takibe aldı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada'nın, doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen 'West Capella'  isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

DÜN GECE ARAMA NOKTASINA ULAŞTI

Güney Kıbrıs'ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde Total-ENI şirketleri hesabına sondaj yapacak “West Capella” isimli Panama bandıralı sondaj gemisinin dün gece, 11'inci parsel içindeki “Onisiforos Batı-1” hedefinde bulunan sondaj noktasına ulaştığı öğrenilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: RUM TARAFININ ÇÖZÜMDEKİ SAMİYETSİZLİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bugün yaptığı açıklamada Rum kesiminin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını eleştirerek, "Biz Kıbrıs'ta çözüm için müzakere yürütürken Rum Kesimi'nin sondaj çalışmaları için gemiyi bölgeye getirdiğini gördük. Rum tarafının çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ın etrafındaki her türlü rezervlerde, Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Rum tarafı da bunu inkar etmiyor söylemlerinde. Fakat tek taraflı faaliyetleri yürütüyor. Biz Kıbrıs'ta çözüm için müzakere yürütürken Rum kesiminin sondaj çalışmaları için gemiyi bölgeye getirdiğini gördük. Rum tarafının çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunun da göstergesidir. Çözüme odaklanacağı yerde provoke edecek şekilde sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalıştı. Samimi olmadıkları için bir sonuç elde edilemedi. Rumların tek taraflı faaliyetlerine duyarsız kalamayız. Enerji Bakanlığı ile beraber atılacak adımlar konusunda işbirliği içerisindeyiz. Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:19
  1. akdeniz
  2. sondaj
  3. rum yönetimi
  4. kıbrıs
  5. TCG Gökçeada
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