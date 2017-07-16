Akdeniz'de şiddetli deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Verilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğünün 5,2 olduğu belirtildi.

İKİNCİ DEPREM

Akdeniz'de saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.