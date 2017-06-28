Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akdeniz'de kan donduran görüntüler! Sahile vurdu...

Binlerce kişi derme çatma botlara binerek Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmayı deniyor. Libya kıyılarına vuran şişmiş cesetler çürümeye yüz tutmuş, ekipler birçok cesedi sudan topladı. Akdeniz'de Pazar ve Salı günleri arasında kurtarılan göçmenlerin sayısı ise 8 bin 864.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
Akdeniz'de kan donduran görüntüler! Sahile vurdu...

Son birkaç günde 9 bine yakın göçmenin sağ salim karaya çıkarıldığı Akdeniz'de boğularak can verenler kıyıya vurdu.

Ekipler, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura sahillerinde birçok cesedi sudan topladı. Reutershaber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, şişmiş cesetlerin çürümeye yüz tuttuğu görülüyor. Libya Kızılay'ı, son iki günde 24 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, binlerce kişi derme çatma botlara binerek Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmayı deniyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24-27 Haziran tarihleri arasında Akdeniz'i aşmaya çalışan 8.864 kişinin Libya açıklarında kurtarıldığını açıkladı. Son üç günde kurtarılanlar arasında tek başına bulunan üç aylı bir bebek de bulunuyor.

IOM, geçen hafta yaptığı açıklamada yılbaşından 21 Haziran'a kadar Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını,2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Geçen yılın aynı döneminde 216 bin sığınmacı Avrupa'ya ulaşmış ve 2 bin 911 göçmen yaşamını yitirmişti.

Türkiye-Yunanistan hattının 2016 ilkbaharında kapatılmasıyla göçmenlerin rotası Libya'ya döndü. Çoğu savaştan kaçan mültecileri taşıyan botlar, Libya-İtalya arasındaki yaklaşık 300 kilometrelik mesafeyi aşmaya çalışıyor. Ancak çoğu plastik bot Akdeniz'i geçemeden batıyor.

5 binden fazla göçmenin Akdeniz'de boğulduğu 2016, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa'ya ulaşmayı deneyen göçmenlerin çoğu Afrika ülkeleri ve iç savaşın sürdüğü Suriye ve Irak'tan.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
  1. Libya
  2. Avrupa
  3. İtalya
  4. göçmen
  5. mülteci
  6. Akdeniz
  7. facia
  8. Birleşmiş Milletler
  9. Uluslararası Göç Örgütü
  10. Türkiye
  11. Yunanistan
  12. ölüm
  13. ceset
  14. son dakika
  15. son dakika Irak
  16. Afrika
  17. Suriye
  18. Reuters
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    1. Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    2. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    3. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    4. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    6. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    7. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    8. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    9. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    10. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    11. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    12. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    13. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    14. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    15. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    16. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    17. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    18. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    19. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    20. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi