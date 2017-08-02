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Akdeniz’de ihtiyaç sahibi ailelerin evleri yenileniyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniliyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:22
Akdeniz’de ihtiyaç sahibi ailelerin evleri yenileniyor

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, belediyeye müracaat ederek aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören ve göçme noktasına gelen evlerinin onarımı için yardım istedi. İki odalı evlerde ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ailelerin müracaatı sonrası Akdeniz Belediyesi Kadın Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerde inceleme yapıldı. İnceleme sonrasıailelerin ihtiyaç sahibi olduğu ve hasar gördüğü tespit edilen evlerin onarılmasına karar verildi. Fen işleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla, hasar gören ailelerin evlerin çatısı, merdivenleri ve duvarları onarılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Akdeniz Belediyesi sayesinde evlerinin yeniden onarıldığını söyleyen ihtiyaç sahibi aileler, "Akdeniz Belediyesi yetkilileri sağ olsun imdadımıza yetişti ve yardımımıza koştu. Belediye yetkilileri önce evimize gelip gerekli hasar tespitini yaptı. Daha sonra vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Kısa süre içinde evimiz eski haline kavuştu. Emeği gecen herkesten Allah razı olsun” dediler.

İmkanlar ölçüsünde Akdeniz ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, “İhtiyaç sahibi ailelerin taleplerini ve isteklerini kendi imkanlarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize yönelik çalışma yapan ekiplerimiz, zarar gören evlerinde tadilat, bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıyorlar. Bu bağlamda ilçemizde ikamet edenailelerin evlerinde bakım ve onarım ekiplerimiz tarafından yapıldı " diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:22
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