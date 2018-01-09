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Akdeniz'de 64 kaçak göçmenin boğulduğu açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması sonucu 64 göçmenin boğulduğunu açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 08:01
Akdeniz'de 64 kaçak göçmenin boğulduğu açıklandı

IOM İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını  kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86'sı  kurtarıldı, 8'inin cesedine ulaşıldı ve 56'sı ise hala kayıp." ifadelerini  kullandı.

Giacomo, bilgilerin İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından  kurtarılan göçmenlerden alındığını da aktardı.

Bu facia, Akdeniz'de "yılın en ölümcül göçmen trajedisi" olarak  kayıtlara geçti.

IOM'e göre, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısı bir  önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sığınmacı  da Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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